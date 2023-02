Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 18 au 24 février sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Métro, boulot, bobo – Une étude universitaire, relayée notamment par La Tribune, se demande à quelles catégories socio-professionnelles (CSP) profite le développement des transports en commun. Les travaux ont ainsi tenté de mettre en corrélation l’accessibilité à l’emploi en fonction de l’offre de transports en Ile-de-France. Il ressort ainsi que, si l’extension de ces derniers depuis les années 1970 (lignes RER, extensions de lignes de métro, développement du tram…) a, globalement, profité à une grande majorité de travailleurs, elle a aussi contribué à l’étalement urbain et à déplacer les emplois dans toute la région. Avec, finalement, ce constat : le nombre moyen d’emplois accessibles en 40 minutes de trajet pour un CSP+ a plus que doublé tandis qu’il a diminué de moitié pour les ouvriers.

Mondes virtuels – Selon une enquête nationale réalisée par l’Association des maires de France et Intercommunalités de France, consultable sur le site de cette dernière, les communes rencontrent encore de grandes difficultés dans la procédure de dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme. Surtout les plus petites. Cette obligation, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, se heurte encore à de nombreux freins : une téléprocédure compliquée à mettre en place en raison, notamment, des difficultés à mettre à jour les logiciels correspondants, des problèmes de coûts, une mauvaise couverture numérique, ou encore le manque de personnel ou de formation des agents concernés…

Peloton de tête – Selon le dernier baromètre de Géovélo, l’application de guidage pour les cyclistes, 2638 km de pistes cyclables ont été déployées en France entre janvier 2022 et janvier 2023. Dans ce document, qui dresse aussi le bilan des stationnements sécurisés, Géovélo distingue en particulier quelques régions. Grand Est est ainsi celle qui en a déployé le plus (+388 km en un an). Dans les Pays de la Loire, on retrouve le plus de stationnements sécurisés par habitants (14,63 places pour 1000 habitants). La Bretagne est la région qui compte le plus de pistes par habitant et l’Ile-de-France le plus de pistes par km2.

Batterie de solutions – Si le développement des voitures électriques pourrait, à terme, créer des tensions sur le réseau, une des solutions résiderait-elle, justement, dans les batteries électriques non utilisées ? Un article d’ Actu Environnement évoque en effet la technologie du « vehicle to grid » (V2G), qui consiste à équiper les véhicules d’une batterie bidirectionnelle assurant le déstockage. Il s’agit ensuite de les relier à une borne ou à une prise électrique comprenant elle-même un système identique afin de rediriger vers le réseau une partie de leur stock d’électricité. Si on n’en est qu’à la phase expérimentale pour le moment, RTE a bien certifié cette technologie.

Etat des lieux – Un article de BFMTV reprend une étude de la FNAIM qui montre que la part des logements énergivores est plus importante dans les stations de ski que dans l’ensemble des autres communes. Pour expliquer ce bilan, l’étude avance la mauvaise qualité de construction de ces logements, bâtis très rapidement dans les années 1970, ainsi que les températures montagnardes qui plombe les performances énergétiques. Selon les professionnels du secteur et les responsables de station, interdire à la location les passoires thermiques mettrait en péril les économies locales.

Zones d’inconfort – Quatre ans après avoir approuvé un plan massif d’aide à l’investissement pour favoriser la maîtrise de la consommation d’électricité dans les zones non-interconnectées (ZNI) au réseau, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) dresse un bilan sur son site Internet. Les primes versées en faveur de dispositifs d’efficacité d’énergie dans les territoires de La Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et de La Réunion ont ainsi permis d’effectuer des économies d’énergie d’environ 546 GWh, soit 6,1% de la consommation annuelle cumulée des ZNI en 2019.

Les raisins de la colère – L’association Générations futures publie un communiqué pour présenter les résultats d’une étude sur les pesticides dans l’air, en particulier dans les zones spécialisées en viticulture. Résultat, selon elle, les zones non traitées (ZNT) de 10 mètres s’appliquant à la vigne sont insuffisantes pour protéger la population des pesticides. L’association demande donc un élargissement de ces ZNT et l’interdiction de deux pesticides.

Et aussi…

Les collectivités locales de Lyon ont-elles respecté les 19 degrés dans leurs bâtiments ? [Le Progrès] ;

Retour sur la création du RER parisien [Marianne] ;

Des communes varoises suspendent des permis de construire en raison du faible niveau des nappes phréatiques [France Info].