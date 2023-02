L’OMS d’Elbeuf crée une maison sport-santé

Sport santé

Publié le 27/02/2023 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actu expert santé social

À Elbeuf-sur-Seine, dans la métropole Rouen Normandie, l’office municipal des sports (OMS) a ouvert en mai 2022 une maison sport-santé. La nouvelle structure, portée par l’OMS et soutenue par la Ville, propose depuis septembre des activités pour des patients ou personnes trop sédentaires. Elle aide aussi les clubs à créer des sections sport santé et favorise la professionnalisation de l’OMS.

Créée en mai 2022, la maison sport-santé (MSS) d’Elbeuf-sur-Seine (Seine-Maritime), en Normandie, a accueilli une centaine de pratiquants depuis septembre dernier. « Ce sont des patients souffrant de cancer, de pathologies chroniques ou restriction médicale, adressés par leur médecin, mais aussi des personnes orientées par des travailleurs sociaux ou qui sont venues d’elles-mêmes », explique Camille Vezin, enseignante en activité physique adaptée (Apa) qui coordonne la structure portée par l’office municipal des sports (OMS) et qui est aujourd’hui assistée par deux jeunes alternants en Apa.

Combiner sport et santé dans la ville

« Cette activité, qui rencontre un grand succès, était notre premier objectif, souligne Barbara Dubourg, présidente de l’OMS depuis septembre 2020, à l’initiative de la création de la MSS. Et le sport santé, l’un des axes forts de redéfinition de l’OMS après le Covid, est un enjeu de santé publique ».

Pour Djoudé Merabet, maire d’Elbeuf-sur-Seine (16 690 habitants, 310 agents, dont quatre à la direction des sports), « la création de cette maison est d’autant plus pertinente que les indicateurs de santé du territoire elbeuvien ne sont pas bons. Or, il y a un lien évident pour nous entre le sport et la santé ».

La collectivité combine ainsi des labels sportifs -Terre de jeux 2024, Ville active et sportive…- et des outils pour favoriser l’accès aux soins, comme une Permanence d’Accès aux Soins de Santé (Pass, sur deux communes du territoire) ou un contrat local de santé qui vient juste d’être signé par l’agence régionale de santé (ARS) de Normandie et neuf communes du bassin elbeuvien… Ou encore l’atelier santé ville (ASV), porté depuis 2018 par le centre communal d’action social (CCAS), avec lequel l’OMS a animé un groupe de travail sur un projet sport santé en juin 2021, « avec des techniciens, des acteurs du sport et des professionnels de santé », souligne Barbara Dubourg, avant de répondre et d’être retenue dans le cadre du troisième appel à projet de l’État, début janvier 2022.

Inciter les pratiques adaptées

Le portage par l’ OMS ? Il était évident pour Djoudé Merabet, « le rôle de l’office étant d’accompagner de la vie sportive communale, dans un lien très fort avec les clubs ». Effectivement, souligne aussi la présidente de l’OMS, « le partenariat avec nos 42 associations adhérentes nous permet de remplir l’autre mission d’une MSS . Celle-ci a en effet vocation à d’inciter les associations à s’engager dans des pratiques adaptées… Il est essentiel qu’à l’issue d’un programme à la MSS, les pratiquants poursuivent en club et qu’ils puissent choisir de faire du tennis, de l’athlétisme ou un sport collectif. La maison est une passerelle vers une pratique adaptée pérenne ».

Ainsi, au-delà de l’animation des programmes d’activité individualisés (durant jusqu’à trois mois), la coordinatrice de la MSS mène un travail pour faire connaître la maison aux clubs et aux professionnels de santé, et crée des partenariats avec eux. Aujourd’hui, outre le club de gymnastique, les clubs d’athlétisme, de volley, de basket ou de rugby ont mis en place des sections adaptées.

Parallèlement, la MSS a mis en place une action de sensibilisation des clubs aux handicaps, en lien le Comité départemental olympique et sportif (CDOS), intervient dans des résidences autonomie pour des personnes âgées, auprès de femmes en situation de précarité et, dans le cadre du label Terre de jeux 2024 d’Elbeuf, auprès de scolaires (en partenariat avec l’Education nationale).

Face à cette montée en puissance des activités, « nous avons le projet de trouver, à court ou moyen terme, un local dédié », note Barbara Dubourg… Message entendu par le maire d’Elbeuf qui met déjà à disposition de l’association un local : « Il est important que la maison ait un lieu dédié à ses seules activités, avec des équipements adaptés ainsi qu’une accessibilité en transports en commun, notamment. »