Adaptation au climat : espérer le meilleur, imaginer le pire

La France doit envisager la possibilité que les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat ne soient pas tenus, estime un rapport publié jeudi 23 février. Et définir en conséquence deux scénarios d’adaptation. Dont un basé sur une augmentation moyenne des températures de 4 degrés d’ici la fin du siècle.

Sécheresses, feux de forêt, inondations… Les événements climatiques extrêmes de l’année 2022 ne doivent plus être considérés comme exceptionnels, insiste un rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de décembre 2022 et publié jeudi 23 février. Le réchauffement fait son œuvre et si, à l’échelle mondiale, les températures ont déjà pris en moyenne 1,1 degré depuis l’ère préindustrielle, le thermomètre a bondi, en France, de 1,7 degré. Il atteindra quoi qu’il arrive 2 degrés (en tenant l’ambitieux ...