Services publics tarifés : comment les fixer ?

En 2019, les ventes de biens et services des collectivités locales se sont élevées à 10 milliards d'euros, soit 5 % des recettes de fonctionnement. Ces recettes considérables proviennent pour l'essentiel des services publics tarifés, présents au quotidien pour la population et extrêmement variés puisqu'ils vont de la restauration scolaire à la protection maternelle et infantile en passant par la piscine ou la location de salles.

Service public

Alain Pérelstein Consultant en management public