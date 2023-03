CONTENU PARTENAIRE - ELAN CITE

Publié le 06/03/2023 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Découvrez EVOLIS VISION, la nouvelle référence du radar pédagogique !

+ EFFICACE : Ecran numérique de 38 cm pour une visibilité XXL. Affichage 3 couleurs et messages personnalisables.

+ AUTONOME : Autonomie complète jusqu’à 7000 véhicules par jour. Modes solaire et hybride disponibles.

+ CONNECTE : En Bluetooth via une application PC et smartphone. A distance via l’option Connect pour passer à la 4G.

OFFRE SPECIALE LANCEMENT*

EVOLIS VISION – Version solaire

2749 euros HT / 1900 euros HT Livraison incluse

*Offre valable jusqu’au 31/07/2023

Code Promo : GC23

Contactez-nous ! Par téléphone au 02 40 16 01 14 ou par mail contact@elancite.fr

ELAN CITE

12 route de la Garenne

44700 Orvault

www.elancite.fr