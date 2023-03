PROZON.COM Vos achats de produits techniques en ligne !

CONTENU PARTENAIRE - PROZON

Publié le 06/03/2023 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Un site web de référence spécialement destiné aux mairies et collectivités pour répondre rapidement à leurs besoins.

Plus de 1 100 mairies françaises déjà clientes ! PROZON et son modèle de vente ont atteint leur objectif : permettre aux collectivités de trouver facilement et en quelques clics les nombreux équipements techniques professionnels spécifiques qu’elles recherchent.

Tout pour la sécurité

Et sur prozon.com, les mairies trouvent tous les produits techniques nécessaires pour garantir la sécurité de leur commune : panneaux de signalisation routière et plaques de rue ; équipements routiers (miroirs, radars pédagogiques, ralentisseurs, peinture routière…) ; mobilier urbain (potelets, barrières de ville, poubelles…) ; entretien de la voirie et de la chaussée (enrobé et sel de déneigement). Mais aussi ces autres produits indispensables : équipements d’accessibilité PMR ; matériel électoral (urnes, panneaux, isoloirs) ; pavoisement et drapeaux ; matériel événementiel (tables, chaises, barnums, toilettes de chantier), etc.

Que des avantages à commander sur prozon.com

« Très clair, ergonomique, et avec un seul produit par besoin et très bien décrit, notre site si collectivités qui gagnent un temps considérable. Nos prix de vente sont extrêmement compétitifs. Les factures sont déposées sur Chorus et les paiements s’effectuent par mandats administratifs », complète Gabriel Guiral, directeur du site. Et il faut ajouter à cela un conseil et une assistance renforcés : service client français joignable par tél., mail et tchat instantané (devis gratuit envoyé en moins de 24h).

PROZON

9 rue Gyptis – 13006 Marseille

Tél. +33 (0)4 84 89 43 43

contact@prozon.com

prozon.com