KAWANTECH L’éclairage intelligent au service de la sécurité

Guidés par l’effort de sobriété énergétique, 68 % des maires déclaraient fin 2022 avoir pris des mesures d’extinction de l’éclairage public dans leur commune*. Intimement lié, le sujet sensible de la responsabilité des élus en cas d’accidents. Dans ce contexte, Kawantech se positionne en faveur de la recherche d’un juste équilibre entre objectifs d’économie d’énergie et de sécurité.

La protection des vulnérables, une priorité

Mais alors que l’on éteint de plus en plus, une récente étude du Cerema fait ressortir une mortalité plus élevée la nuit, et un nombre de tués qui double lorsque l’éclairage est éteint. La présence ou non

d’installations d’éclairage public jouerait donc sur la dangerosité et la protection des vulnérables. Comme le rappelait récemment Dominique Faure la ministre des collectivités territoriales et de la ruralité, la question de l’éclairage doit concilier trois objectifs, « la sécurité des usagers des voies, la limitation des nuisances lumineuses et la nécessaire réduction des consommations d’énergie ». Un défi de taille pour les élus.

Sans aller jusqu’à l’extinction, Kawantech rappelle qu’il existe des alternatives. « Notre priorité actuelle est de pousser des solutions d’éclairage avec pilotage intelligent en proposant un produit plug & play plus économe et sécurisant, avec un rapport coût/efficacité optimisé » explique Yves Le Henaff PDG Fondateur. « L’impératif de résultat énergétique doit être doublé d’une nécessité de rassurer les administrés en assurant la visibilité des piétons la nuit. Nos solutions prennent en compte ces enjeux écologiques tout en répondant à 80 % des besoins de sécurité réels et ressentis de l’usager. Concrètement, en baissant de 50 % la lumière, l’œil ne perçoit en réalité qu’une baisse de 30 % ». Cette solution c’est le nœud radio plug & play Karrick de Kawantech. Mise en conformité du luminaire LED avec le plan de sobriété énergétique combinée à une utilisation facile et rapide, c’est un outil innovant qui apporte une réponse globale, et « permet d’aborder positivement la question de la sécurité » précise Yves Le Henaff.

La sécurité active, l’autre défi de Kawantech

Alors que la sécurité active vient en aide au conducteur afin d’éviter les accidents, l’arrivée des voitures électriques – plus silencieuses mais aussi plus lourdes – s’accompagne d’un accroissement des accidents de piétons. Au regard de ce contexte, grâce à l’installation de capteurs qui permettent des utilisations connexes pertinentes, Kawantech révèle tout le champ de son expertise. « L’idée est de mettre la 5G au service de la sécurité active. Elle permet un temps de réponse exceptionnel (150ms) lorsqu’il s’agit de détecter des trajectoires piétons et vélo, mais aussi des vitesses et des formes. En envoyant les informations à très haute vitesse les gains de performance et de sécurité sont incroyables ». Un besoin particulièrement accru dans les transports en commun quand on connaît la multitude d’informations à recueillir pour les conducteurs. « L’objectif est de fusionner les expertises, au service de la sécurité. C’est le cas dans la capitale avec Paris2connect : Kawantech fournit de l’information, ensuite récupérée et qualifiée par Orange ».

*Selon un sondage réalisé par Enedis et le CSA.

