Comment KONICA MINOLTA accompagne les communes et les entreprises à faire face aux enjeux de prévention et de sécurité !

Konica Minolta, acteur majeur en technologies de Sûreté, Sécurité et Prévention, propose aux communes et aux entreprises ses solutions de vidéoprotection intelligentes, véritables outils d’analyse et d’aide à la décision.

Les formes et les actes de violence ou d’incivilités (départ de feu, entrée de véhicules dans une zone interdite, dépôts illégaux de déchets…) sont en augmentation et en constante évolution. Pour y faire face, les communes et les entreprises sont souvent démunies. Alors même que l’investissement dans des équipements est conséquent et onéreux, les budgets, les ressources humaines et les compétences sont en tension. Au service de la sécurité publique et privée, Konica Minolta conçoit des solutions technologiques résolument innovantes, peu coûteuses et faciles à déployer. L’offre Konica Minolta s’appuie sur l’Intelligence Artificielle (IA) et répond aux besoins des communes et des entreprises en termes de sûreté des bâtiments, sécurité des personnes et prévention des risques.

Des innovations nées de l’alliance stratégique de Konica Minolta et de Mobotix

Konica Minolta accompagne ses clients pour qu’ils puissent tirer le meilleur parti de la vidéoprotection intelligente. Les experts Konica Minolta accompagnent le déploiement du système vidéo, et veille à ce que celui-ci soit bien positionné, bien dimensionné, et qu’il réponde à des exigences d’usages : observation, identification, reconnaissance ; tout cela dans le respect de l’arrêté ministériel du 3 août

2007 définissant les normes techniques des systèmes vidéo. En outre, les systèmes vidéo IoT intelligents, proposés par Konica Minolta, offrent une protection fi able et élevée contre les cyberattaques. Les solutions sont embarquées de capteurs intelligents issus de l’union de Konica Minolta et de Mobotix, fabricant allemand de référence spécialisé dans les technologies de vidéosurveillance IP, de capture d’images à plans larges jusqu’à 360° et d’analyse des scènes filmées. « Cette alliance stratégique, une synergie au succès immédiat, s’est concrétisée par la mise au point de technologies vidéo innovantes alliant les expertises respectives des deux entités. » commente Christophe Debarle Directeur National des Ventes Konica Minolta Vidéo Solutions Services.

Un guichet unique pour une approche globale et un accompagnement complet

Konica Minolta délivre à ses clients un accompagnement de A à Z en matière de sûreté, sécurité et protection des biens et des personnes. L’offre de solutions intelligentes et ses services associés sont conçus pour accompagner les communes et les entreprises à toutes les étapes du projet jusqu’au déploiement.

Les spécificités technologiques de l’offre Konica Minolta

– Lecture et reconnaissance des plaques d’immatriculation incluant la reconnaissance des véhicules (couleur et modèles de véhicules)

– Détection des incivilités

– Détection précoce des incendies (incinérateurs, déchetteries, déchetteries sauvages)

– Analyses de données et de fréquentations

– Vision nocturne

– Basse consommation énergétique

– Solution Cyber sécurisée

Une force technique permanente guidée par la proximité et la réactivité

Forts des 7 Directions Régionales réparties dans l’Hexagone, les techniciens de Konica Minolta sont opérationnels à tout moment pour aider les entreprises et les communes à assurer pleinement leur mission de sûreté, sécurité et protection des biens et des personnes.

Ils font confiance à Konica Minolta Vidéo Solutions Services

L’Insep – Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance – a choisi Konica Minolta pour se doter de systèmes et équipements de sécurisation pour son site à la pointe de la performance, dans la perspective notamment des événements de Paris en 2024. La mairie de Mondicourt (Pas-de-Calais)

en proie aux vols et aux incivilités a opté pour la vidéo protection Konica Minolta afin de surveiller ses bâtiments et équipements communaux. Le maire Stéphane Gomes témoigne de la collaboration « Le soutien permanent des équipes commerciales et techniques de Konica Minolta me fut particulièrement précieuse pour fournir les éléments techniques demandé s par la préfecture. En tant que néophyte j’en aurai été incapable. »

Acteur majeur mondial, le groupe Konica Minolta, fondé en 1873, et présent en France depuis 1977, est constructeur de systèmes d’impression, spécialisé dans la fourniture et l’intégration de solutions d’impression numérique professionnelles, de gestion documentaire, de vidéos solutions, et de gestion d’infrastructures informatiques. En France, le Groupe emploie 1 800 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 538 millions d’euros pour l’exercice fiscal 2021-2022. Son offre globale est distribuée via un réseau de ventes composé de 7 entités régionales ainsi que de 120 concessionnaires et revendeurs.