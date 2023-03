KIT PIÉTONS NOVAP Comment sécuriser les passages piétons tout en réduisant l’éclairage public ?

CONTENU PARTENAIRE - NOVAP

Pour des raisons écologiques et économiques, de nombreuses agglomérations optent pour une réduction de leur éclairage public. Cette mesure s’inscrit dans le contexte actuel de sobriété énergétique, mais l’obscurité des centres-villes n’aide pas à la visibilité des piétons à la nuit tombée.

Le kit piéton se compose de 2 poteaux lumineux et de 6 dalles podotactiles. Nous savons qu’il est essentiel pour vous d’assurer la sécurité aux abords de votre établissement, sans pour autant dénaturer l’image de votre rue ou de votre commune. C’est pourquoi, chaque élément est disponible en plusieurs coloris afin de correspondre au mieux à votre plan d’urbanisme et à votre commune.

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ EN AGGLOMÉRATION AVEC LE KIT PIÉTON

Le poteau lumineux, un dispositif sécurisant pour les villes et villages

Les poteaux de signalisation lumineux sont surmontés de lumières LED blanches clignotantes. Ce système permet d’attirer l’œil des conducteurs et de les avertir d’un danger ou de la présence de piétons. Le clignotant capte davantage l’attention des conducteurs qu’une lumière fixe et incite intuitivement à réduire sa vitesse.

Le kit piéton a également un effet bénéfique sur le comportement des passants. Lorsque l’éclairage public est éteint, la lumière blanche clignotante des poteaux incite les piétons à traverser la route en passant par les emplacements sécurisés.

Un kit piéton sécurisant et facile à installer

Soucieux de développer une solution d’affichage sécurisante mais aussi écologique, le bureau d’étude de Novap a conçu le poteau lumineux en intégrant une lampe solaire. Le dispositif LED se recharge tout seul en journée et signale ensuite les abords des passages piétons la nuit en se servant de l’énergie emmagasinée. Ce système, en plus d’être valorisable dans un plan de développement durable de votre commune, est aussi très facile à installer.

Aucun besoin d’intervenir sur le réseau électrique de la ville pour raccorder les poteaux, notre kit piéton est autonome en énergie. Comme pour un potelet standard, vos services techniques pourront les installer aux endroits souhaités.

Hauts de 105 cm une fois implantés, les poteaux lumineux sont équipés de bandes rétroréfléchissantes de classe 2. Ces dispositifs peuvent réfléchir la lumière des phares de voiture jusqu’à 250 mètres. De cette manière, les automobilistes sont avertis de la présence d’une zone sensible et d’un passage piéton bien avant de passer devant la zone à risques.

Nous savons qu’une commune peut être confrontée à des incivilités et à des dégradations de sa signalétique et du mobilier urbain. Pour parer à cela, nous avons équipé nos éclairages de coques en verre respectant la norme IK10. Le verre des éclairages résiste aux chocs et il n’éclate pas en morceaux s’il est fissuré suite à des actes de vandalisme. Le système est fixé directement sur le tube au moyen de rivets. Une personne mal intentionnée ne peut donc pas le dévisser ou le démonter avec un tournevis ou une clé standard.