Sécheresse : dix collectivités du Sud misent sur un aménageur hydraulique, un pari risqué

Alors que la sécheresse se profile dès ce mois de février, deux régions et six départements du Sud de la France ont décidé de miser sur l’un des plus anciens constructeurs de barrages, la CACG. Le choix de renforcer le capital social de cet aménageur, à l’histoire environnementale sulfureuse, fait grincer des dents. Bonne idée pour la transition écologique ou vieilles recettes du monde d’avant ?

