Pour l’Agence France Locale, l’âge de la maturité est venu 

Publié le 23/02/2023 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

L’Agence France Locale va fêter en juillet prochain ses dix ans d’existence. En 2022, elle a poursuivi sa croissance revendiquant, par sa raison d’être et par la spécificité de ses emprunteurs – les collectivités locales – une place de choix dans le financement durable.

La petite banque créée à l’initiative de onze collectivités en 2012 à bientôt dix ans : l’AFL compte 600 collectivités dans son portefeuille et leur encours représente 23 % du stock de la dette des collectivités françaises, soit 7 milliards d’emprunts depuis le début de ses activités en 2015. « Selon le dernier baromètre d’Orféor, nous sommes le deuxième prêteur des collectivités de moins de 10 000 habitants. Nous enregistrons 40 % de parts de marché auprès des collectivités adhérentes », illustre Yves Millardet, président du directoire de l’AFL. L’année 2022 conforte l’institutionnalisation de la banque et son ancrage sur le territoire. Elle marque la plus forte croissance du nombre des adhérents avec cent trois nouvelles adhérentes et une montée progressive des emprunts octroyés ...