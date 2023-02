Les 4 000 postes de conseillers numériques France Services seront-ils pérennisés ?

INCLUSION NUMÉRIQUE

Publié le 23/02/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles

Réponse du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires : Le plan France Relance a permis de recruter et de former 4 000 conseillers numériques France Services grâce à la mobilisation d’une enveloppe exceptionnelle de 250 millions d’euros. Plus d’un million d’accompagnements a d’ores et déjà été réalisé au bénéfice de personnes éloignées des usages du numérique.

Parmi les employeurs des conseillers numériques France Services, on compte plus de 1 200 associations, 1 100 communes, 484 établissements publics de coopération intercommunale, 142 centres communaux d’action sociale, 63 départements et 800 France Services. 10 % des contrats de conseillers numériques France Services sont conclus sous forme de contrats à durée indéterminée, ce qui esquisse un début de pérennisation de l’offre de service dans certains territoires.

Pour accompagner et renforcer ce mouvement, le Gouvernement a annoncé la pérennisation du dispositif via un ancrage au budget général de 44 millions d’euros de crédits dans le projet de loi de finances pour 2023. Les crédits annoncés s’ajoutent aux 28 millions d’euros déjà engagés en 2023 sur les crédits du Plan de relance pour les contrats courant jusqu’en 2023. Ce sont donc plus de 72 millions d’euros que l’État engage sur la seule année 2023.

Afin de maintenir le nombre de 4 000 conseillers numériques en 2023, 2 600 contrats doivent être renouvelés dans le courant de l’année. Comme annoncé dans le cadre de la campagne présidentielle, la dégressivité de la part de financement de l’État sur ces renouvellements va être enclenchée, selon des modalités en cours de définition.

En effet, le Gouvernement a lancé une concertation en ce sens avec l’ensemble des acteurs de l’inclusion numérique, notamment les associations d’élus et les têtes de réseau associatives. Elle doit permettre d’accompagner en ingénierie financière les acteurs, afin de leur permettre de collecter une part plus importante de cofinancements, tout en garantissant aux acteurs les plus fragiles financièrement des conditions optimales pour l’année 2023.

