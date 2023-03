Le stationnement au défi des nouvelles mobilités

Voirie

La mobilité évolue : moins de voitures thermiques, plus de voitures électriques, plus de covoiturages, plus de vélos, plus de transports en commun souhaités même s’ils ont été mis à mal par le Covid. Dans ces conditions, le stationnement est appelé à s’adapter, d’abord au niveau des voitures, avec des parkings-relais, des places pour le covoiturage et l’autopartage. Il faut aussi des places en ouvrages et sur la voie publique, pour recharger les véhicules électriques avec en toile de fond des questions juridiques et financières cruciales. Enfin, le stationnement vélo se déploie fortement, avec plus de sécurité.

