7 conseils pour la gestion et l’entretien des ponts et murs communaux

120 000 : c’est l’estimation du nombre de ponts, murs de soutènement et buses situés sur les réseaux communaux. Pour rester en bonne santé, ils ont besoin d’actions de surveillance et d’entretiens réguliers. Leur gestion obéit à des principes empreints de bon sens, résumés dans un mémo du Cerema.

1. Recenser le patrimoine et actualiser le carnet de santé

Le préalable à toute politique de gestion de patrimoine est la connaissance de celui-ci. Elle est obtenue à travers la réalisation d’un inventaire et une caractérisation des ouvrages. Car bien gérer et entretenir ses ouvrages d’art passent d’abord par une parfaite connaissance de son patrimoine local. Il faut procéder au recensement des ouvrages, à la description de chacun d’entre eux dans une fiche d’ouvrage : nom, localisation, voie portée, obstacle franchi, type d’ouvrage, structure, caractéristiques physiques et techniques, caractérisation de l’état de l’ouvrage et ...