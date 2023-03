Label Territoire Numérique Libre : les collectivités territoriales passent aux logiciels libres

Publié le 06/03/2023 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

En 2022, trois collectivités se sont démarquées de par leur engagement envers le logiciel libre et ont obtenu le plus au niveau de labellisation du label Territoire Numérique Libre. Qui sont-elles ?

Depuis sa création, 72 collectivités territoriales françaises se sont vues attribuer le label Territoire Numérique Libre, récompensant les efforts menés quant à leurs pratiques numériques libres. Une initiative de l’association ADULLACT (https://adullact.org/) avec le soutien d’autres associations[1] impliquées dans le monde du Libre. Un label annuel ouvert à toutes les collectivités territoriales françaises : villes, départements, régions ou même établissements publics.

Pour en savoir plus : https://territoire-numerique-libre.org/

Ci-dessous, le témoignage des trois collectivités ayant obtenu le niveau maximal en 2022.

Abbeville et les logiciels libres … Une belle et grande histoire d’amour !

Initiée dans les années 90, la migration vers l’open source peut être qualifiée de grande réussite et se poursuit de façon exponentielle dans la collectivité.

Ici, plus de bureautique ni de messagerie payante, peu de serveurs sur lesquels ne sont pas installés des logiciels libres.

Si cette migration dure dans le temps, elle est aujourd’hui accentuée, car élus et agents ont pris conscience de la nécessité de poursuivre en ce sens.

Le label Territoire Numérique Libre, dont l’ADULLACT est à l’initiative et auquel participe la ville, en est le bon exemple.

En effet, il y a 3 ans, à l’installation du Maire, M. Pascal DEMARTHE, décision a été prise de nommer un élu au label.

C’est M. Patrick DAIRAINE qui a la mission d’accompagner la Direction des Systèmes d’Information et ce n’est pas par hasard si la ville a souhaité confier cette mission à l’élu en charge du social.

Le résultat est sans appel, « ici nous faisons du libre et nous le faisons du mieux que nous pouvons » en témoigne le niveau 5 obtenu 2 années de suite par la ville (un record).

Les technologies libres, souvent associées à l’expression « gratuit », sont ici interprétées d’une tout autre façon. Les principaux enjeux mis en avant par la ville sont la liberté numérique, mais aussi l’innovation, à l’image d’un projet très remarqué par les habitants et les touristes, le jardin connecté. Mais ce n’est pas le seul…

La ville innove librement !

En savoir plus sur les initiatives d’Abbeville : https://www.abbeville.fr/

Échirolles : « Vivre libre ! »

Qui aurait pu imaginer que la devise de la ville, présente sur son blason historique, résonnerait un jour avec l’initiative de la commune en termes de numérique ?

Vivre libre, c’est s’assurer de la maîtrise technique des logiciels et des coûts associés.

Depuis près de 8 ans, Échirolles a fait le choix des logiciels libres. Signataire du « Pacte du logiciel libre » de l’April dès 2014, la transformation numérique ne s’envisage plus autrement qu’en favorisant, autant que possible, l’usage de solutions aux sources ouvertes, déployées et gérées en interne. Téléphonie, messagerie, visioconférence, collaboratif… de nombreuses applications voient le jour, d’année en année, et permettent de disposer d’une informatique innovante, efficace et sure, au service des habitantes et habitants de la ville.

Vivre libre, c’est permettre à chacune et chacun de bénéficier des services de la collectivité.

L’équipe réunie autour de Renzo SULLI fait, depuis longtemps, le constat que la fracture numérique est un symptôme d’inégalités (sociales, économiques, linguistiques, de genre…) plus profondes, et qu’il convient de transmettre de manière transversale, pour une véritable inclusion des populations les plus en difficulté. Les logiciels libres participent quotidiennement à cet effort.

Le niveau 5 du label Territoire Numérique Libre, obtenu cette année, récompense la cohérence d’une politique et sa mise en œuvre par des services fortement investis.

Parce que vivre libre, c’est vivre mieux.

En savoir plus sur les initiatives d’Échirolles : https://www.echirolles.fr/

Le SITIV : opérateur public de services numériques (OPSN) lyonnais

Il accompagne la transformation numérique de ses 8 communes, à partir de son expérience de leurs systèmes d’information. Ses élus, engagés pour la modernisation et l’accessibilité du service public, portent une attention particulière aux enjeux de l’inclusion de tous, de la sécurité des données et de la transparence de l’action publique. Ses experts du numérique mettent à disposition des collectivités un panel de services et les accompagnent dans leur gestion quotidienne et opérationnelle.

Engagé dans le développement des communs numériques, le SITIV est membre actif de l’ADULLACT. Il a été récemment labellisé « Territoire Numérique Libre » niveau 5. Il participe avec la fédération d’OPSN Déclic à un réseau d’acteurs de culture, de taille, et de statuts différents. Il répond aux objectifs nationaux de mutualisation au service de la transition numérique des collectivités.

Ainsi, le SITIV innove dans le cadre d’une entente intercommunale avec la Métropole et la ville de Lyon pour offrir à 30 000 utilisateurs, agents et élus, un bureau virtuel collaboratif, libre, souverain et sécurisé. Ce projet a été soutenu par l’ANCT dans le cadre du plan France Relance, et contribue à consolider une offre alternative libre, portée par un écosystème d’entreprises locales.

Le SITIV, avec la fédération d’OPSN Déclic et l’ANCT, est attaché à garantir la réplicabilité du projet à l’échelle régionale et à l’échelle nationale pour tous niveaux de collectivité.

Le SITIV, par son accompagnement, contribue à l’accélération de la transformation numérique du territoire et à construire un système d’information souverain au service des citoyens, efficace, sobre, accessible et sécurisé.

En savoir plus sur les initiatives du SITIV : https://www.sitiv.fr/

[1] AFUL, April, association Déclic, cluster Naos, ville de Saint-Martin-d’Uriage et Conseil National du Logiciel Libre (CNLL)

