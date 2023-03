Eloge de la lenteur

Education

Dans la société actuelle, où l'immédiateté est valorisée, apprendre à ralentir peut sembler contre-intuitif. Cependant, il est essentiel de rappeler aux enfants l'importance de la lenteur et celle de prendre le temps de bien faire les choses.

Par Fauve Sodade, psychologue scolaire

La société moderne axée sur la performance ne devient-elle pas trop anxiogène? Avec une pression accrue par les nouvelles technologies, il semble que les enfants souffrent du manque de temps. La vitesse a certes quelques vertus mais elle est très souvent, une violence. L’éloge de la lenteur est un plaidoyer en faveur d’un rythme de vie plus lent et plus réfléchi.

Ode à la lenteur

Beaucoup d’enfants, convaincus que l’on peut satisfaire immédiatement un désir, ont aujourd’hui un mal fou à patienter. Ils passent ainsi à côté de moments de pause, pourtant nécessaires à la construction de leur imaginaire. En effet, la créativité passe nécessairement par la perception d’un vide et la réponse immédiate aux envies de l’enfant l’empêche de rêver et ...

