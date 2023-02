Finances locales en 2022 : mieux qu’espéré pour les collectivités ?

Finances locales

Les comptes des collectivités locales se portent plutôt bien en 2022, avec des niveaux en hausse, tant au niveau des dépenses que des recettes. C’est ce que révèle le dernier document mis en ligne par la DGFiP, sur les chiffres 2022, arrêtés au 31 janvier 2023. Des chiffres à prendre néanmoins avec prudence, alors que les comptes 2022 définitifs ne sont pas encore connus.

L’exercice de transparence est nouveau : depuis octobre, la DGFiP publie mensuellement la « situation des comptes des collectivités ». Le quatrième document, publié cette semaine, s’avère clef puisqu’il présente la situation des comptes des collectivités en 2022, une année marquée par l’inflation et la hausse des coûts de l’énergie. Pour Luc Alain Vervisch, directeur des études de La Banque Postale, les chiffres révélés « sont clairement une bonne surprise, notamment si cela se confirme dans les comptes ».

Dans le détail, le document révèle que :

Les recettes de fonctionnement globales de l’ensemble des collectivités locales sont en hausse au 31 janvier 2023 sur un an (+4,8 %, soit +10,2 Md€), liée notamment à la hausse des recettes fiscales (+5 %, soit +7,3 Md€) ;

Les dépenses de fonctionnement augmentent (+4,5 %, soit +8 Md€), notamment sous l’impulsion des frais de personnel (+5%, soit +3,3 Md€) et des achats et charges externes (+8,7 %, soit +2,7 Md€). En revanche, une diminution est constatée sur les aides à la personne versées par les départements et les collectivités territoriales uniques (CTU) d’outre-mer (-1,8 %).

Les dépenses d’investissement augmentent pour toutes les strates de collectivités : +0,8 % pour les régions, +3,9 % pour les départements et +8 % pour le bloc communal.

Sur les capacités financières des collectivités, notamment l’épargne brute et l’épargne nette, ainsi que sur la trésorerie, là aussi les chiffres sont en forte augmentation :

L’épargne brute globale des collectivités locales atteint 38,7 Md € à fin janvier 2023. Elle augmente à date sur un an (+5,9 %) et est supérieure à celle de 2019 (34,3 Md€ à fin janvier 2020).

L’épargne nette atteint 24,5 Md€. En augmentation sur un an (+8,8 %), elle est supérieure à date à ses niveaux de 2021 (22,5 Md€ à fin janvier 2022) et de 2019 (20,5 Md€ à fin janvier 2020).

La trésorerie des collectivités locales s’élève à 57,2 Md€ à fin janvier 2023, en progression par rapport à fin janvier 2022 (56,6 Md€).

Ces chiffres en hausse ne connaissent néanmoins pas une évolution similaire sur les différentes catégories de collectivités. Pour l’épargne brute, la hausse est presque constante pour tous les types de collectivités, sauf pour les régions qui retrouvent à peine leur niveau d’avant Covid après une forte baisse en 2021. Entre 2019 et 2022, les départements sont la catégorie de collectivité qui progresse le plus, avec respectivement 28,5 % et 45 % de hausse. Enfin, pour la trésorerie, seules les régions réduisent leurs dépôts au trésor de moitié (-53% sur un an). La diminution est de 22,2 % entre 2019 et 2022 quand les autres types de collectivités connaissent des progression à deux chiffres. Les intercommunalités (GFP) progressent de 12 % entre 2021 et 2022, et les communes atteignent les 30 milliards d’euros de dépôt au Trésor. L’hétérogénéité entre catégories de collectivités et strates est le point qui attire le plus la vigilance des associations d’élus car selon Franck Claeys, délégué adjoint de France urbaine, « c’est de plus en plus un écart type croissant, et non la moyenne, qui caractérise la situation financière des collectivités ».

Des chiffres qui « pourraient permettre aux communes de reprendre goût à l’investissement »

Au département des études de la Banque postale, Luc Alain Vervisch reconnaît « avoir été vraisemblablement trop pessimiste dans [ses] prévisions », contenues dans la note de conjoncture publiée en septembre dernier. Il développe : « Il y a deux domaines sur lesquels les résultats sont meilleurs que prévus. D’abord, en matière de produits des services, l’année 2022 a dépassé le niveau de 2019, après deux années de Covid, en termes d’évolution tarifaire ou de hausse de fréquentation, etc. Le deuxième élément, c’est la fiscalité, en partie sur les DMTO , parce que même si on commence à voir la baisse, on ne la voit qu’en décembre. Par ailleurs, il semblerait que l’augmentation de la pression fiscale ait été un peu plus supérieure que prévue », explique le spécialiste des finances locales.

Pour Luc Alain Vervisch, ces chiffres vont surtout conforter les collectivités à aborder l’année 2023 plus sereinement, alors que les budgets des différentes collectivités sont en train d’être finalisés. Se rappelant la situation d’inquiétude qui traversait les allées du Salon des maires en novembre 2022, il estime que « si [les chiffres] se confirment, et notamment bien sûr si l’épargne brute a augmenté pour toutes les catégories de collectivité, ça veut dire que les budgets 2023 seront quand même beaucoup plus facile à concocter qu’on ne pouvait le craindre ».

Au niveau des départements et des régions, les budgets 2023 « sont déjà très volontaristes », constate le directeur des études. Il estime qu’avec les mesures du PLF 2023, ces chiffres « pourraient permettre aux communes de reprendre goût à l’investissement » et que si l’année 2023 devrait être « une deuxième année de crise, elle sera finalement mieux supportée qu’on ne pouvait le penser ».

Des chiffres à prendre avec prudence

La DGFiP explique « qu’en tant que teneur de compte du secteur public local », elle « centralise mensuellement les balances comptables de l’ensemble des collectivités dont la comptabilité est tenue par un comptable » de l’administration. Pour établir ce document, la DGFiP n’a retenu que les budgets principaux des communes, des groupements à fiscalité propre, des départements et des régions. La DGFiP met en garde sur la qualité des chiffres et explique que « l’évolution infra-annuelle doit être appréhendée avec précaution ».

Pour Luc Alain Vervisch, ces chiffres devraient être « confirmés à 98 ou 99 % » car « en principe les écritures comptables sont à peu près closes« . Julie Marcoff, responsable d’études financières à la Banque Postale, ajoute que « ce travail oblige à plus de pédagogie ». Elle précise : « Au moment de la sortie de la note, nous devons expliquer pourquoi nos chiffres sont différents ».

Dans un message posté sur Linkedin, Jérôme Fournel, directeur général à la DGFiP a rappelé qu’il « restait quelques semaines avant la clôture des comptes et des mouvements significatifs pouvaient encore intervenir », mais admet une « situation favorable en terme macro […] bien qu’il puisse naturellement y avoir de fortes divergences individuelles ».

Du côté de France Urbaine, on se veut également prudent : « Ce n’est qu’au début du mois de mai que la DGFIP transmet, aux associations d’élus, les balances n-1 », explique Franck Claeys, pour qui les chiffres du printemps servent de « base pour fonder [ses] analyses ».

Ces excès de prudence permettent à Luc Alain Vervisch de rappeler que « le juge de paix sera clairement l’arrêt des comptes de gestion et la communication des balances définitives ». Il peut encore y avoir des dépenses de fonctionnement qui peuvent être inscrites donc c’est la lecture des comptes administratifs qui permettra de réaliser une analyse exacte. Analyse impossible au niveau de l’Etat car « il n’y a pas, malheureusement, aujourd’hui en France, d’outil automatisé de lecture des comptes administratifs », regrette le directeur à la Banque Postale.

Le bon tempo ?

Face à cette multiplication de chiffres sur les finances locales, Franck Claeys « souhaiterait rouvrir le débat sur la communication des données financières des collectivités ». Il constate « qu’auprès des médias, il y a un volontarisme ministériel croissant en matière de partage de messages relatifs aux « situations financières des collectivités », conduisant à commenter des chiffres qui, d’une part, sont estimatifs, par exemple en n’intégrant pas la journée complémentaire, et d’autre part sont très globalisés ».

Les associations d’élus ont de la mémoire. Elles se souviennent qu’en janvier 2021 le ministre délégué aux comptes publics de l’époque, Olivier Dussopt, avait présenté en plein Covid devant le Sénat des chiffres flatteurs sans intégrer la journée complémentaire. Or, elle permet aux collectivités pendant un mois de passer les derniers mandats et titres de recettes de l’année écoulée afin de terminer leurs écritures comptables de l’année. « Le décalage était loin d’être négligeable », se rappelle Franck Claeys. Cette erreur avait valu au ministre de recevoir une volée de bois vert de la part des associations d’élus quelques mois plus tard et avait creusé encore un peu plus la méfiance des élus locaux envers les communications de Bercy.

Pour éviter de reproduire cet épisode fâcheux, le délégué adjoint de France urbaine estime qu’il « revient à l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) de produire les chiffres de références ou a minima, qu’il faudrait associer l’OFGL à ces publications de l’administration ». Il rappelle que « la création de l’OFGL en 2016 visait précisément à mettre un terme aux pratiques de sources discordantes et d’organisation de la confusion entre, d’une part, la production de données et, d’autre part, leur commentaires et interprétations ».

Pour Julie Marcoff, la publication s’inscrit « dans un cycle et a le mérite d’exister mais c’est de la pure remontée comptable », alors que le travail de l’OFGL « apporte en juin une plus-value d’analyse ». Tous donnent rendez-vous au printemps, mais tous savent désormais que finalement 2022 devrait plutôt sourire aux collectivités. Reste à savoir jusqu’à quel point.