Sobriété énergétique : le sport dans le bon tempo

Réunis ce mardi 21 février sous l’égide gouvernementale, les acteurs du monde sportif ont dressé un point d’étape, dans le cadre du plan de sobriété énergétique. Du côté des collectivités, la dynamique apparaît bien enclenchée, mais de gros dossiers se profilent à l’image des mobilités.

« Le mouvement est lancé. Nous souhaitons maintenant qu’il s’inscrive dans la durée ». Paroles signées Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, en clôture de la réunion du groupe de travail sport, qui s’est tenue mardi 21 février à Paris. Un point d’étape donc, six mois après le lancement du versant sportif du plan de sobriété énergétique dont l’objectif est de réduire de 10% les consommations d’énergie d’ici 2024 et de 40% à horizon 2050.

Sur le plan chiffré, le sport professionnel semble montrer la voie : sur 99% des matches de football et de rugby, l’éclairage est réduit avant et après les rencontres. De la même façon, parmi les 47% de clubs qui recourent au chauffage au sol des pelouses de football professionnel, 80% ont réduit leur utilisation. Et 55% des utilisateurs de luminothérapie ont diminué de 42% leur consommation.

Températures en baisse

Du côté des équipements de proximité, le chauffage figurait particulièrement dans le viseur puisqu’il représente 43% de la consommation énergétique du secteur sportif. Résultat, sur la base d’une enquête (environ 500 répondants) réalisée sous l’égide de l’Association des Maires de France (AMF), de France urbaine et de l’Association nationale des élus en charge du Sport (Andes), huit collectivités sur dix (81%) ont effectivement baissé d’au moins deux degrés la température des gymnases.

Dans sept piscines sur dix, l’eau a été abaissée d’au moins un degré Celsius. « Et un tiers de ces équipements est parvenu à reporter l’obligation de vidange annuelle de leur piscine, dont les enjeux sont importantes en termes d’économie d’eau », glisse Vincent Saulnier, secrétaire général de l’Andes. Un bémol toutefois pointé par le gouvernement : « Malgré les engagements du secteur, seuls 32% des acteurs ont réduit leur consommation d’eau chaude dans les vestiaires ou encore seulement 28 % d’entre eux ont désactivé les appareils électriques et électroniques pour éviter le gaspillage énergétique. »

Globalement, « nous avons gagné du terrain par rapport aux enjeux climatiques et énergétiques mais il faut continuer à muscler notre jeu », analyse Vincent Saulnier (Andes), sens de la formule à l’appui. Représentant de France urbaine, le Rémois Raphaël Blanchard abonde : « En s’inscrivant dans une même dynamique pour trouver des solutions d’urgence, les collectivités se sont montrées à la hauteur. La question désormais, c’est de véritablement inscrire le sport dans une démarche vertueuse à long terme. » Avec un point central pointé par tous les acteurs : celui des mobilités, en cause dans 60% des émissions de gaz à effet de serre du secteur sportif, qui lui-même représente 1,7% des émissions totales. L’enjeu porte donc sur les déplacements des spectateurs qui se rendent à un événement comme celui des clubs locaux amenés à se déplacer dans le cadre de leur championnat.

Fonds vert et équipements sportifs…

En revanche, les représentants des collectivités n’ont semble-t-il pas eu l’écoute gouvernementale sur la question du Fonds Vert, « lié à la capacité de disposer en héritage, d’équipements sportifs qui répondent aux exigences environnementales », rappelle Vincent Saulnier (Andes). « Car 22% de nos équipements ont plus de 50 ans, ce qui constitue un mur d’investissements ».

Les collectivités souhaitaient que des crédits dédiés de ce fonds soient remontés puis gérés au niveau de l’Agence nationale du Sport (ANS), pour la rénovation des piscines et autres gymnase. Il n’en sera rien. Les préfets auront la main sur ce point. Les associations d’élus ont donc pris la plume pour les sensibiliser « au fait que des équipements sportifs représentent 10% à 20% des consommations énergétiques des communes », insistent Vincent Saulnier et Raphaël Blanchard.

De la même façon, à l’occasion des Etats généraux de l’encadrement et de la surveillance dans la filière aquatique, le 10 février dernier, la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques Amélie Oudéa-Castéra a rappelé avoir « sensibilisé Christophe Béchu (son homologue à la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, ndlr), sur l’enjeu que ce Fonds accompagne la rénovation de nos équipements sportifs. Il faut qu’ils soient placés en haut des priorité ».

