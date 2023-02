Finances : moins de marges de manœuvre pour les départements

Finances locales

Publié le 22/02/2023 • Par Pascale Tessier

A la lueur des données des territoires dont elle assure la notation, l'agence de notation américaine Fitch Ratings prévoit, dans une nouvelle étude, des possibilités d’action réduites pour les départements en 2023.

Entre une augmentation du nombre d’allocataires du RSA et un tassement des DMTO lié à la hausse des taux d’intérêt et à l’inflation, le court et le moyen terme des départements s’annoncent pour le moins opaque. Les plus impactés pourraient être amenés à s’endetter afin de conserver leur trajectoire en matière d’investissements et de promesses de campagne, ou tout simplement d’assurer leurs compétences obligatoires. Telle est l’analyse issue de la note que l’agence Fitch Ratings a rédigée le 20 février, en s’intéressant plus particulièrement aux sept départements de l’Hexagone qu’elle note.

Ne disposant plus de la possibilité d’actionner le levier fiscal, depuis que la réforme a transféré au bloc communal le produit de la taxe foncière qu’ils percevaient – remplacé par une part de TVA ...