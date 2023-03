Le changement de nom est facilité… pas le travail des agents

Etat civil

Publié le 01/03/2023

La procédure simplifiée relative au changement de nom est applicable depuis le 1er juillet 2022. Un défi en plus pour les services d’état civil... Déjà sous pression, ils se retrouvent confrontés à une nouvelle surcharge de travail.

Le bonheur des uns fait (parfois) le malheur des autres. Ce proverbe inversé semble avoir été inventé pour la nouvelle procédure de changement de nom, applicable depuis le 1er juillet. Issue de la loi du 2 mars 2022, la réforme permet à toute personne majeure souhaitant changer de nom de prendre celui de sa mère, de son père ou les deux. Le tout par simple demande auprès de l’officier de l’état civil dépositaire de l’acte de naissance ou du lieu de résidence. Ou comment les services d’état civil, déjà sous pression, se retrouvent confrontés à une nouvelle surcharge de travail.

Accumulation de missions

« On avait déjà connu la réforme du changement de prénom en 2016, le transfert de la gestion des pactes civils de solidarité en 2017… on commence à être habitué ! » ironise ­Catherine ­Roussel, directrice adjointe des services à la population de la ville de Beauvais (1). Pourtant, malgré cette habitude des transferts de charge, les services communaux d’état civil regrettent le délai imparti pour mettre en œuvre la réforme.

« Certes, la loi date de mars, mais sa circulaire d’application n’est arrivée que début juin, nous n’avons donc eu que trois semaines pour prendre connaissance des nouvelles règles et former nos agents », déplore, à ­Montpellier (2), Floriane Very. Heureusement que cette responsable du service de l’état civil avait gardé les réflexes de la réforme relative au changement du prénom pour former les 35 agents de son service.

A Nantes (3), la pilule passe beaucoup moins bien : « Mettre en application une réforme d’une telle ampleur un 1er juillet, en pleine période de congés des agents, est impossible », s’énerve ­Ludovic Richard, responsable du secteur « état civil » de la ville. Dans son service, beaucoup d’agents sont en arrêt de maladie et d’autres en temps partiel thérapeutique. « C’est le fruit d’une accumulation de missions », regrette-t-il. Du côté des usagers, cette réforme était attendue. Les chiffres semblent l’attester : à Montpellier, 481 dossiers ont été reçus entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022.

Un vrai raz-de-marée

« Dès le mois de mars, on recevait des appels sur cette réforme et, depuis sa mise en place, c’est un vrai raz-de-marée », observe ­Floriane Very. Même engouement du côté de Nantes, où 92 demandes ont été enregistrées au seul mois de juillet, soit au démarrage de la réforme. Catherine Roussel constate que, dans la majorité des cas, il s’agit de jeunes adultes souhaitant prendre le nom de leur mère à la place de celui de leur père : « Nous avons eu quelques cas rares de personnes qui souhaitaient porter le nom de leur grand-parent, mais les textes ne l’autorisent pas. »

Enfin, ce que ni les usagers ni les agents n’avaient v­raiment anticipé étaient les mises à jour qu’implique un changement de nom. « Certains usagers n’avaient pas compris qu’une fois leur nom changé, il allait falloir procéder à d’autres démarches comme le changement des papiers d’identité… et ils ont été déçus d’apprendre que nous n’allions pas nous en occuper », témoigne Catherine Roussel.

Logiciels pas à jour

« Pas directement du moins », tempère Ludovic Richard, qui complète : « Une fois le changement de nom opéré, il faut le mentionner en marge de tous les actes d’état civil – naissance, mariage, naissance du conjoint marié ou partenaire de Pacs, naissance des enfants… – et mettre à jour le répertoire national d’identification des personnes physiques. Et là, c’est à nouveau à la charge des agents de l’état civil dont les logiciels, eux, ne sont pas mis à jour de la réforme ! » Heureusement, cette procédure ne peut être utilisée qu’une fois dans la vie de chaque ­usager…