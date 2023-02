Etablissements de santé : élaboration d’états financiers spécifiques

Santé

Publié le 22/02/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Un décret du 21 février précise les conditions de production, par les établissements publics de santé, d’états comptables afin de faire ressortir les éléments financiers qui ne seraient pas décrits au sein des comptes propres de l’établissement.

L’objectif est de présenter une vision économique globale de chaque établissement public de santé et des entités sur lesquelles il exerce un contrôle ou une influence notable, permettant ainsi d’offrir une vision d’ensemble des projets et des activités conduits par l’ensemble de ces structures et d’en mesurer le risque financier.

Les dispositions du décret s’appliquent aux comptes financiers relatifs à l’exercice 2022 et aux exercices suivants.