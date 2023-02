« Il serait important d’organiser un débat public national sur l’eau cette année »

[INTERVIEW] Débat public

Publié le 27/02/2023

Le 19 mars, le mandat de Chantal Jouanno à la tête de la présidence de la Commission nationale du débat public prendra fin. L’occasion d’évoquer avec elle les débats publics en cours et ceux à venir.

Chiffres-clés 3 août 2016 : ordonnance donnant de nouveaux droits à la participation.

ordonnance donnant de nouveaux droits à la participation. 27 février 2002 : la loi relative à la démocratie de proximité transforme la Commission nationale du débat public en autorité administrative indépendante.

la loi relative à la démocratie de proximité transforme la Commission nationale du débat public en autorité administrative indépendante. 4 septembre 1997 : création de la Commission nationale du débat public.

Quel bilan tirez-vous de l’année 2022 ?

Je qualifierais l’année 2022 de transition : on constate une légère baisse de notre activité, de 10 % par rapport à 2021, tout en observant une hausse de notre notoriété : 69 % des sondés ont une bonne image de la Commission nationale du débat public ( CNDP ) (1). Il y a moins de grands projets engagés du fait du contexte politique national – post-élections –, mais aussi international, notamment de par la guerre en Ukraine. Je ne peux pas non plus m’empêcher de faire un lien entre la baisse de notre activité et la réforme de juillet 2021 qui avait doublé les seuils déclenchant notre saisine obligatoire.

Cette année a aussi été l’occasion de multiplier les dispositifs pour augmenter notre visibilité : nouveau logo, refonte de notre site internet… A l’occasion de nos vingt-cinq années d’existence, nous avons lancé une grande campagne d’information sur ce qu’est un débat public, sur notre rôle. Ces différents éléments semblent avoir porté leurs fruits puisque nous n’avons jamais autant été saisis dans le cadre de nos missions de conseil ou d’expertise.

Pourquoi les collectivités font-elles appel à la CNDP ?



C’est justement par le biais de nos missions de conseil ou d’expertise que les collectivités font appel à nous. Elles nous sollicitent pour obtenir des conseils méthodologiques, par exemple pour mettre en place les zones à faible émission ou pour rédiger une charte de la participation. Les collectivités sont aussi en demande de garantir leur concertation.

Mais elles n’ont pas besoin de nous pour réussir leurs démarches de concertation. On constate une vraie compréhension de l’intérêt de la participation dans les territoires, où écouter la parole citoyenne est désormais un quasi-réflexe avant de lancer un projet. Les collectivités se sont professionnalisées et multiplient les initiatives. Et ce changement de gouvernance touche toutes les strates de collectivités, même les plus petites.

Quels sont les grands débats publics programmés en 2023 ?

Difficile de le savoir car la commission dépend de ses saisines ! On peut déjà dire qu’il y aura, courant 2023, des débats sur la planification énergétique, en particulier quatre débats publics simultanés sur l’éolien en mer. Ils seront un énorme défi en matière d’organisation du fait de leur longue temporalité et de leur manque de visibilité.

A mon sens, il serait aussi important d’organiser un débat public national sur l’eau. Sur ce sujet, on ne peut plus se contenter de faire des débats bassin par bassin. Nous sommes au pied du mur et des arbitrages devront être pris dès cet été. Sur ce sujet, la CNDP doit se positionner comme un facilitateur.