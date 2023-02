« Un potentiel industriel de 450 000 emplois se cache dans nos territoires »

Réindustrialisation

Publié le 21/02/2023 • Par Romain Gaspar • dans : France

Guillaume Basset et Olivier Lluansi, anciens délégués aux Territoires d’industrie, estiment dans une note du laboratoire d’idées, La Fabrique de l’industrie, qu'il existe un potentiel inexploité d'emplois industriels dans nos territoires. Ils dévoilent les résultats de leur évaluation dans la Gazette.

Chiffres-clés D'après une note du laboratoire d’idées, La Fabrique de l’industrie, 65% des projets industriels dans les territoires sont sous les radars des acteurs publics;

Un potentiel caché de 15 000 projets dans nos territoires attendent d'être stimulés, réveillés;

Cela représente 50 milliards d’euros d’investissement productif et près de 450 000 emplois qui pourraient être générés.

En tant qu’anciens délégués aux Territoires d’industrie, respectivement de 2019 à 2020 et de 2020 à 2022, quel bilan tirez-vous du programme Territoires d’industrie ?

Olivier Lluansi : En effet, c’est un programme extrêmement novateur dans sa manière de faire en mettant véritablement les territoires au centre, leurs besoins, leurs projets, leurs ambitions. On est passé d’une logique plutôt descendante à une logique montante. L’État et ses opérateurs (l’Ademe, la BPI, la Banque des Territoires) deviennent les aidants et les territoires les sachants pour les projets qui y naissent.

Cette démarche a démontré à la fois sa pertinence et sa puissance. A travers la crise, les territoires ont été en capacité de se mobiliser pour établir leur feuille de route et faire ...