L’Etat au chevet des entrées de ville

Aménagement du territoire

Publié le 21/02/2023 • Par Sophie Le Renard • dans : France

La requalification des entrées de ville est au programme de la seconde édition du dispositif Action cœur de ville. 45 collectivités vont bénéficier d’un soutien méthodologique, technique, financier pour faire évoluer ces secteurs périphériques. Un dispositif officiellement lancé par la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la ruralité, Dominique Faure, le 20 février à Nevers.

« En matière d’entrées de ville nous partons de loin, la prise de conscience est tardive. Leur requalification est coûteuse, complexe et demande un consensus politique au sein des territoires. Aujourd’hui nous devons mieux réguler le périurbain commercial et trouver de nouvelles destinations à ces secteurs trop artificialisés, à l’architecture banale et avec des mobilités dédiées 100% à la voiture. » considère Rollon Mouchel-Blaisot, directeur du programme Action cœur de ville (ACV) lors d’un colloque organisé le 21 février 2023, par la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN ) du Ministère de la transition écologique et par l’Institut pour le commerce et la ville.

Une réflexion avec différents acteurs a été ainsi engagée sur ces zones commerciales et pavillonnaires qui offrent des réserves foncières importantes mais vont devoir se réinventer. Timing parfait pour ce colloque car la requalification des entrées de villes est justement au programme de la seconde saison d’Action cœur de ville.

45 villes moyennes sur les 234 du dispositif, vont bénéficier d’un soutien méthodologique, technique, financier et adapté à chaque situation locale (détails en encadré ci-dessous) pour faire évoluer leurs entrées de ville.