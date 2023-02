Les cinq brèves de la quinzaine qu’il ne fallait pas manquer

Politiques culturelles

Transition écologique, état des lieux des festivals, parité dans la musique, patrimoine musical... telles sont les principales thématiques des infos express des deux dernières semaines à retenir.

Transition écologique

Un collectif dédié à la culture et au développement durable dans les Hauts-de-France

Officiellement créé le 7 février, le collectif ECHO – Collectif pour la culture durable dans les Hauts-de-France – formalise un réseau d’échanges qui existe depuis 2027 sous le nom de Cercle culture et développement durable. ECHO réunit douze structures. A la suite de deux audits (sur les problématiques des RH et de la RSE ), les douze partenaires ont décidé de fonder une association loi 1901 avec un salarié pour coordonner les échanges.

Objectif de l’association : amplifier la démarche de recherche de bonnes pratiques en matière de développement durable, notamment avec une offre de formations, et peser plus efficacement sur les politiques publiques dans ce domaine.

Les douze partenaires sont :

L’Aéronef, scène de musiques actuelles de Lille

Le Ballet du Nord-Centre chorégraphique national de Roubaix

La Cave aux Poètes, scène conventionnée de Roubaix

Le Colisée de Roubaix

Le Grand Bleu, scène conventionnée de Lille

Le Grand Mix, scène de musiques actuelles de Tourcoing

Le Gymnase-Centre de développement chorégraphique national de Roubaix

L’Opéra de Lille

Le Phénix, scène nationale de Valenciennes

Haute Fidélité, pôle des musiques actuelles en Hauts-de-France

Le Théâtre du Nord-Centre dramatique nationale Lille-Tourcoing-Hauts-de-France<

Le Vivat, scène conventionnée d’Armentières

Spectacle vivant

La cartographie des festivals est en ligne

Colossal travail de collecte et de mise en forme des données entamé lors des états généraux des festivals en 2021, la Cartographie des festivals est disponible depuis le 16 février. Le chercheur spécialiste du sujet, Emmanuel Négrier et son équipe (CNRS) et Edwige Millery (ministère de la Culture), coauteurs de ce travail (avec France Festivals et l’agence culturelle de Nouvelle Aquitaine), en avaient présenté les grandes lignes et les premiers enseignements, en juillet dernier en marge du Festival d’Avignon.

Collecte cinématographique des musiques des territoires

La Fédération des acteurs et actrices des musiques et danses traditionnelles (FAMDT) et le producteur de films indépendant Petites planètes ont lancé le 2 février la réalisation de films présentant des musiques traditionnelles interprétées par de jeunes artistes. Ces titres constitueront une collection intitulée Territoires visant à sauvegarder et valoriser le patrimoine musical des régions tout en soutenant de jeunes artistes. Les films seront diffusés sous licence libre sur la Blogothèque via Youtube.

Egalité femmes-hommes en musique : d’énormes progrès à faire

Une étude du Centre national de la musique (Etat des lieux de la présence des fesmmes dans la filière musicale), publiée le 9 février, dresse un panorama sans concession : “les femmes artistes sont deux fois moins visibles que leurs pairs masculins, que ce soit dans les programmations des salles de spectacles en France, sur les enregistrements produits et commercialisés, ou sur les titres les plus diffusés dans les médias traditionnels et les plate-formes de streaming.” Ainsi, globalement, 62% des entités diffusées sur scène en 2019 avaient pour “lead” un homme, 17% une femme, et 21% un couple homme-femme. Concernant les festivals, la présence des femmes sur scène est de 14% dans les musiques actuelles et 22% dans le secteur classique (orchestres et opéra). Autre constat saisissant : plus la jauge d’une salle de concert est importante, plus la visibilité des femmes diminue.



Claire Dupont à la tête du Théâtre de la Bastille

Maître de conférences à l’Université Paris 3 depuis 2014, Claire Dupont est aussi la fondatrice de Prémisses Production, office artistique et solidaire pour soutenir la jeune création. La nouvelle directrice compte favoriser l’appropriation, par les Parisiens, du Théâtre de la Bastille, structure associative financée par l’Etat et la Ville de Paris. Autre projet : développer les opérations hors les murs.