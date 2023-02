SFIL présente des résultats records et affiche ses ambitions… durables 

Activité bancaire

Publié le 22/02/2023

La Société de financement local (SFIL), qui présente aujourd’hui son bilan 2022, annonce des résultats records et un portefeuille d’actifs - les emprunts des collectivités et du secteur hospitalier public - excellent. L’offre thématique de prêts (social et transition écologique) se développe, donnant aux investisseurs un appétit grandissant pour financer la Banque publique.

Encore confidentielle il y a quatre ans, la Société de financement local (SFIL), devenue filiale de la Caisse des dépôts depuis 2020, se positionne désormais comme la première banque des collectivités territoriales et du secteur hospitalier public, avec 44 milliards de prêts financés en dix ans. Créée en 2013 sur les cendres de Dexia, après des premières années balbutiantes, elle fête ses dix ans dans l’allégresse. Le Directeur général de la banque publique d’investissement, Philippe Mills rappelle que SFIL poursuit dans la droite ligne de 2021, ses résultats records : « Le produit net bancaire qui est le chiffre d’affaires de l’entreprise se situait aux alentours de 180 millions d’euros. Il a franchi un seuil depuis l’année dernière pour atteindre, en 2022, 243 millions d’euros ».

Pourtant, en 2022, la production des prêts a baissé de 18 %, impactée par les blocages provoqués par le taux d’usure. Et Philippe Mills d’expliquer : « Ce résultat très positif est lié au fait que les prêts commercialisés par la Banque postale sont parfois transférés une ou deux année plus tard. Il est donc partiellement représentatif de l’activité de 2022, mais aussi de 2021 et 2022 ». Car, SFIL n’est pas une banque comme les autres : elle ne commercialise pas les prêts directement, elle sélectionne et reprend en gestion les prêts commercialisés par la Banque postale.

Le prêt aux collectivités : une garantie intéressante

« Près de 97 % des prêts commercialisés par la Banque Postale sont repris car dès le début, la démarche commerciale et l’analyse du risque sont coordonnés : le comité de crédit de SFIL examine comme la Banque postale la demande de prêt et réalise un second examen lors du transfert » rajoute le DG de SFIL. Les prêts transférés poursuivent leur croissance en 2022 avec 4,8 milliards d’euros (soit + 9 %). Ils restent à l’actif de la Banque publique d’investissement et offre aux investisseurs une garantie intéressante. Avec 11 514 emprunteurs collectivités (dont 68 % du bloc communal), SFIL affiche 38,5 milliards d’euros d’encours.

Avec une clientèle exclusivement publique (et donc un risque égal à zéro), SFIL peut mobiliser un grand nombre d’investisseurs sur les marchés. Le programme de refinancement a bien débuté en 2023 : profitant des bonnes conditions de marché du début d’année, le groupe a déjà émis 2,6 milliards d’euros à mi-février, soit 33 % de son programme 2023. Sur les 6,4 milliards d’euros émis en 2022, 4,9 milliards d’euros sont des obligations foncières (covered bond) qui offrent aux investisseurs une garantie supplémentaire. En cas de défaillance de l’émetteur, l’investisseur a un accès privilégié aux flux de trésorerie dégagés par les créances, c’est-à-dire les remboursements des prêts des collectivités. La part des obligations durables ou obligations thématiques progresse et représente 19 % des obligations, SFIL se donnant pour objectif 25 % d’émissions durables et 50 % des prêts thématiques en 2024.

Remplacer la BEI

L’offre thématique de prêts aux collectivités s’est développée en 2022 avec une gamme de prêts sociaux (sur cinq thématiques) ouverte en octobre par la Banque postale (140 millions d’euros réalisés) et une première enveloppe de taux fixe ouverte en novembre pour la gamme de prêts de la Banque des territoires (enveloppe de 500 millions d’euros).

SFIL entend décliner cette enveloppe tous les ans pour remplacer à terme la BEI. Pour le directeur en charge du Secteur Public local et du Développement durable de SFIL, Stéphane Costa, cette déclinaison par thématiques ne pose pas de problème aux collectivités. « On constate que ce sont parfois les plus grandes d’entre-elles qui ont des difficultés à flécher leurs emprunts ».

Aujourd’hui, les prêts verts et sociaux sont proposés à des conditions plus favorables (seulement quelques centimes de différence) par rapport aux prêts classiques, mais l’écart devrait se creuser car, comme le rappelle Philippe Mills, les investisseurs ont une appétence à aller vers des émissions obligataires durables ».