Remue-méninges autour du statut de la fonction publique

FONCTION PUBLIQUE

Publié le 22/02/2023 • Par Emeline Le Naour • dans : Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

À l’occasion du lancement du cycle de conférences « Dialogues autour de la fonction publique. Histoire, sciences sociales et pratiques RH » qui a débuté le 17 février à Sciences Po, la parole a été donnée à des spécialistes de tous horizons qui ont livré leurs visions de l'avenir du statut.

Analyser le passé de la fonction publique pour mieux comprendre le présent et appréhender le futur. Vendredi 17 avril, avec la rencontre « Quel statut pour demain ? Dialogues sur l’avenir de la fonction publique », Mathilde Icard, présidente de l’Association des DRH des grandes collectivités, et Emilien Ruiz, historien et auteur en 2021 de « Trop de fonctionnaires ? Histoire d’une obsession française (XIXe-XXIe siècle) » (coll. « L’Épreuve de l’histoire »), ont lancé le début d’un cycle de conférences à l’aube des 40 ans de la loi créatrice du statut, mais aussi d’une réforme que prépare le gouvernement pour rebooster l’attractivité du secteur public.

Rémunérations, protection sociale… Les ...

