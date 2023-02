Accès aux soins : des propositions de loi concentrent la colère des médecins

Santé publique

Qu'il s'agisse d'améliorer l'accès aux soins en accordant plus de confiance à des professionnels de santé non médicaux ou de réglementer l'installation des médecins libéraux, deux propositions de loi portées par la majorité présidentielle font hurler les syndicats de médecins libéraux. La première est en cours d'examen entre l'Assemblée et le Sénat. La seconde a été retirée par son rapporteur le 13 février.

La proposition de loi de la rhumatologue et députée du Loiret Stéphanie Rist (Renaissance) destinée à améliorer « l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé » poursuit son parcours entre Assemblé nationale et Sénat dans un climat tendu. Ce texte, qui vise à améliorer l’accès aux soins dans un contexte de pénurie médicale aiguë et à lutter contre les déserts médicaux, s’inscrit dans le « contexte d’émergence de nouveaux partages de compétences », indique la députée dans sa proposition. Il donne ainsi une plus grande place et plus de compétences aux infirmières de pratique avancée (IPA).

La proposition d’origine prévoyait l’accès direct aux IPA libérales, sans passer d’abord par un médecin, dans le cadre d’un exercice coordonné, et la possibilité pour ces infirmières d’initier des prescriptions (primo-prescription). Elle prévoyait aussi, comme le recommandait un rapport de l’ IGAS , la création de deux types d’IPA : les IPA spécialisés pour la prise en charge de pathologies complexes et les IPA praticiens pour la prise en charge de pathologies courantes bénignes.

Le texte ouvrait aussi l’accès direct des patients aux kinésithérapeutes et aux orthophonistes exerçant dans une structures d’exercice coordonné et la création de la profession d’assistant en médecine bucco-dentaire.

Accès direct aux IPA

Le gouvernement a engagé le 13 janvier la procédure accélérée sur ce texte, que les députés ont adopté en première lecture le 19. Dans un climat de forte opposition des syndicats de médecins libéraux, ils ont voté les articles d’origine du texte, notamment l’accès direct aux IPA (et aux kinés et orthophonistes) et le droit de primo-prescription des IPA, ainsi qu’un amendement du gouvernement donnant la possibilité pour les infirmières « ordinaires » de prendre en charge la prévention et le traitement de plaies (avec un droit de prescription). Ils y ont ajouté la possibilité pour les pharmaciens de renouveler certaines ordonnances et un renforcement des prérogatives de certains auxiliaires médicaux.

La colère des médecins a alors monté de plusieurs crans. Fait inédit : près de 5000 médecins, y compris les responsables du conseil national de l’Ordre des médecins, ont manifesté à Paris le 14 février, jour du vote du Sénat. Ils ont protesté contre « l’extinction programmée » de la médecine libérale symbolisée selon eux par la perspective de l’attribution de nouvelles compétences aux IPA et pour peser dans leurs négociations conventionnelles.

Une réaction jugée « corporatiste » par de nombreux observateurs. Notamment cinquante organisations d’infirmières, qui se sont senties insultées et dénigrées par le discours des syndicats médicaux. Elles ont inondé les réseaux sociaux de leurs protestations et publié le même jour un communiqué commun où elles dénoncent « l’opposition médicale systématique à toute évolution des professions de santé non médicales », jugée « d’un autre âge ».

Réaction « corporatiste » ?

En cette Saint-Valentin, le Sénat a adopté une version assez peu modifiée de la proposition de loi. Les sénateurs ont souhaité « conserver le rôle central du médecin dans la coordination et le suivi des patients » en retirant les CPTS des structures dans lesquelles l’accès direct aux IPA (et kinésithérapeutes et orthophonistes) pouvait être autorisé.

Ils ont aussi adopté un amendement du gouvernement stipulant que les sages-femmes, les chirurgiens dentistes et les infirmiers peuvent participer à la permanence des soins, ainsi que l’indemnisation des professionnels de santé en cas de rendez-vous non honoré. En revanche, le Sénat a supprimé la valorisation de l’engagement territorial des médecins et la distinction entre IPA praticiens et spécialisés.

Les députés et les sénateurs doivent encore examiner le texte en commission mixte paritaire pour aboutir à une version de compromis définitive. Et la colère des syndicats de médecins n’est pas retombée, tandis que les négociations conventionnelles durent toujours.

C’est dans ce contexte très tendu et à cause de lui que l’ancien président de la Fédération hospitalière de France, le député Frédéric Valletoux (Horizons), a décidé le 13 février de retirer la proposition de loi « visant à améliorer l’accès au soin pour tous » dont il était devenu le rapporteur suite à l’échec de son auteur, l’urgentiste Thomas Mesnier, lors de l’élection législative partielle de fin janvier.

Le texte, qui devait être examiné le 2 mars par les députés, prévoyait une incitation des médecins libéraux pour qu’ils s’installent dans des zones sous-dotées, une obligation à participer au services d’accès au soins (SAS), la création d’un statut d’infirmier référent, nouvelle « porte d’entrée » des patients vers le système de santé, et le déploiement de protocoles de soins coordonnés nationaux. La « PPL de la honte », selon les syndicats médicaux. Frédéric Valletoux a déclaré qu’il s’attelait à une autre proposition de loi, au-delà des négociations conventionnelles, sur le thème « santé et territoires ».

