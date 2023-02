Pourquoi les musées doivent s’intéresser à l’âge de leurs visiteurs

Patrimoine

Publié le 22/02/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

Dans une étude publiée fin janvier, le ministère de la Culture analyse les motivations et les pratiques des visiteurs des musées selon la tranche d’âge à laquelle ils appartiennent. Un document riche en enseignements pour aider les responsables de ces équipements à travailler plus finement l’organisation des visites et la production d’expositions.

Dans quelle mesure peut-on identifier des pratiques différentes de la sortie au musée selon l’âge des visiteurs, voire des rapports spécifiques à ces lieux en fonction des temps de la vie ? Telle est, en substance, la question qui sous-tend l’étude intitulée Visites de musée et d’exposition au fil de l’âge, publiée fin janvier par le Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS) du ministère de la Culture.

La visite au musée a été étudiée « au prisme des emplois du temps et tout particulièrement selon les différentes échelles du temps de loisir – temps court pris dans les contraintes du quotidien et temps long de la planification », expliquent les auteurs. Ces derniers ont analysé les types de musées fréquentés, les motivations et les freins à la visite, l’organisation des visites à la lumière de l’âge des visiteurs.

« La fréquentation muséale nécessite en effet organisation matérielle et planification temporelle, cette maîtrise du temps étant traversée par des inégalités sociales. Une autre façon d’aborder la temporalité de la visite est d’envisager une approche à l’échelle des âges des individus », justifient les auteurs.

Un sujet crucial à l’heure où les équipements culturels peinent souvent à retrouver le niveau de fréquentation d’avant-covid, et encore plus à gagner de nouveaux publics.

Les seniors privilégient les beaux-arts et l’histoire, les plus jeunes les sciences et techniques

Avec un premier constat d’ensemble : « la visite de musée apparaît plus fréquente chez les seniors (la moitié des 60 ans et plus ont visité un lieu muséal durant les douze derniers mois) que chez les 30-44 ans (35 %). » Les plus de 60 ans sont aussi les visiteurs les plus réguliers des musées.

Autre fait marquant : les préférences thématiques. Ainsi les plus jeunes et les trentenaires privilégient les musées des sciences et techniques, tandis que les plus avancés en âge vont plus volontiers dans les musées des beaux-arts et d’histoire.

Jeunes et moins jeunes rebutés par les périodes d’affluence

Les auteurs se sont aussi intéressés aux freins à la visite. On apprend que les séniors évoquent plus souvent le prix du billet, l’éloignement géographique et les difficultés physiques pour se déplacer.

Du côté des plus jeunes, le prix du billet ne semble pas jouer un rôle déterminant. (Sans doute s’agit-il de l’effet bénéfique des tarifs réduits appliqués, comme le soulignent les auteurs, par beaucoup de musées aux moins de 26 ans).

En revanche, une majorité d’entre eux évoquent parmi les freins un faible intérêt pour les visites muséales en général, quelle que soit thématique abordée, cette activité figurant rarement dans les activités prioritaires auxquelles ils consacrent leur temps libre.

Par ailleurs, et quel que soit leur âge, beaucoup personnes interrogées expriment une forte réticence à l’égard du contact avec la foule.

Accès au patrimoine versus expérience sensible

Pour ce qui est de la motivation culturelle, les plus âgées souhaitent accéder à des œuvres « rares et précieuses » et au patrimoine. Les plus jeunes se montrent plus touchés par l’expérience sensible que constitue une visite au musée.

En revanche, la motivation de l’acquisition de connaissances traverse toutes les tranches d’âge, jusqu’à 70 ans (49% des réponses).

Des comportements différents en termes d’agenda et de mobilité

L’étude aborde ensuite la question de la temporalité des visites (en semaine ou le weekend), et la proximité géographique des musées visités.

On constate plus de visites en semaine et à proximité du lieu de résidence, chez les plus âgés, tandis que les jeunes sont plus enclins à visiter des équipements dans d’autres régions, voire à l’étranger.

« Ces résultats témoignent de logiques de visite mais aussi de besoins différents selon l’âge des populations et montrent l’importance de leur prise en compte par les politiques des publics des institutions muséales, tant pour communiquer que pour accueillir et accompagner les publics selon leur âge », soulignent les auteurs.