Les copropriétés aidées à mener leur rénovation énergétique

Publié le 28/02/2023 • Par Nathalie Coulaud • dans : actus experts technique, Innovations et Territoires, Régions

Dans le cadre de la revalo­risation du centre-ville de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), l’agglo apporte des moyens humains et financiers importants.

Chiffres-clés Parc : 927 copropriétés recensées à Saint-Nazaire, dont 75 % issues de la reconstruction, représentant près de 6 500 logements sur les 40 807 que compte la ville. 92 % des copropriétés comptent moins de 10 logements.

Contact : Ecorenove Carene, 02.51.76.10.00.

[Ville et CA de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), 10 communes, 127 400 hab.] Eviter que les habitants ne désertent le centre-ville pour des maisons en périphérie constitue l’un des objectifs prioritaire de Saint-Nazaire. Améliorer l’habitat, sur le plan énergétique notamment, est donc un impératif. « Cela répond aux enjeux écologiques actuels tout en réglant d’autres problèmes, puisqu’à l’occasion d’une rénovation énergétique, toutes les pathologies du bâtiment sont prises en compte », indique Alain Bette, directeur général adjoint chargé de ­l’habitat de la ville.

Reconstruit après la seconde guerre mondiale, le centre-ville de Saint-Nazaire comprend des immeubles dont certains n’ont pas été modifiés depuis. La ville et, plus largement, la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire ( Carene ) ont donc décidé de leur apporter une aide importante. En 2016 et en 2018, la Carene a ainsi lancé deux appels à projets.

Pas de projet sans syndic

Quarante copropriétés ont été sélectionnées, sept ont finalisé un projet de réhabilitation, huit s’apprêtent à mettre leur projet en œuvre et quatre immeubles sont en cours de travaux, notamment au 25 rue Gambetta.

La Carene aide chaque copropriété sélectionnée à réaliser un audit énergétique permettant d’établir des scénarios de travaux, puis la met en contact avec un maître d’œuvre en mesure d’assurer le suivi. L’interco­ accompagne en outre l’immeuble dans l’organisation des assemblées générales de copropriété permettant de voter l’audit­ et les travaux.

« Le problème est que nous sommes confrontés à des copropriétés peu ou non organisées. La moitié d’entre elles ne sont pas dotées de syndic pour assurer leur gestion », regrette Franck Hervy, vice-président­ de la Carene chargé de l’amélioration de l’habitat. Inciter les copropriétés à se structurer entre donc dans les missions de l’interco car, sans syndic, pas d’assemblée générale… et donc pas de travaux. Convaincre les propriétaires d’investir est d’autant plus difficile que les logements sont occupés à 55 % par des locataires

Subventions jusqu’à 40 %

Enfin, l’agglo assiste la copropriété pour monter le dossier permettant l’obtention des aides à la rénovation énergétique en partenariat avec France Rénov’, la plateforme d’aide à la rénovation énergétique mise en place par le gouvernement.

La Carene organise le versement des aides en début de chantier, permettant aux copropriétaires de payer la facture restant à leur charge seulement­ à la fin du ­chantier. « Les subventions peuvent atteindre 40 % du montant hors taxe des travaux. Compte tenu des sommes en jeu, nous devons établir des priorités et ciblons les immeubles de centre-ville, même si notre porte n’est pas fermée aux autres copropriétés de la ville qui seraient volontaires », précise Alain Bette.

Le budget prévu pour la totalité des projets en cours est de 635 000 euros, dont 220 000 euros consacrés à l’ingénierie et le conseil, et environ 400 000 euros aux travaux. La somme peut sembler élevée, mais la commune estime que la redynamisation du centre-ville est à ce prix.

Une consommation réduite de moitié La copropriété du 25 boulevard Gambetta à Saint-Nazaire comprend neuf appartements répartis sur quatre étages, essentiellement occupés par des locataires. Lancée en 2019, la rénovation thermique est aujourd’hui presque terminée : la façade en mosaïque des années 1950 a été rénovée à l’identique et les murs pignons ont fait l’objet d’une isolation par l’extérieur. Les pavés de verre éclairant les parties communes ont été équipés de double vitrage intérieur. Le montant des travaux s’est élevé à 288 877 euros TTC, avec une participation de l’agglomération de 110 072 euros. A cela s’ajoutent une aide MaPrimeRénov’ « copropriétés » de 33 750 euros et une valorisation des certificats d’économie d’énergie à hauteur de 8 296 euros. Les propriétaires ont donc eu 15 000 euros de travaux à leur charge en moyenne. Au total, la consommation énergétique de l’immeuble a ­diminué de 57 %.