Vers des logements plus pérennes pour les gens du voyage

Publié le 02/03/2023

On observe une tendance à la sédentarisation des gens du voyage. Afin de répondre à ce désir de stabilité, de nouvelles solutions se déploient, tels les terrains familiaux locatifs et l’habitat adapté. Les départements, qui pilotent avec les préfectures les schémas départementaux, doivent, en premier lieu, réaliser un long diagnostic auprès des voyageurs.

Comme souvent, les termes ne font pas l’unanimité. Doit-on parler d’ancrage territorial ou de sédentarisation des gens du voyage ? « “Ancrage” n’est pas un terme bien choisi. Il suppose que les voyageurs n’ont pas été ancrés sur un territoire, alors qu’ils y sont présents depuis des siècles », estime ­William Acker, juriste, délégué général de l’Association nationale des gens du voyage citoyens (lire ci-dessous). « Le mot “sédentarisation” est mal perçu par les voyageurs. La notion d’ancrage a une connotation moins négative », affirme, au contraire, Sébastien Tusseau, coordinateur du schéma départemental d’accueil des gens du voyage en Maine-et-Loire.

Une évolution des besoins prise en compte

Indépendamment du vocabulaire utilisé, le phénomène est bien là. En témoignent les aires permanentes d’accueil, où les familles se posent plutôt entre septembre et mai, sous l’œil plus ou moins bienveillant de la collectivité (elles sont censées quitter l’aire au bout de trois mois d’occupation). Que ce soit par manque de moyens de voyager, en raison d’une activité professionnelle locale ou de la scolarisation des enfants, les gens du voyage ont été amenés, petit à petit, à se sédentariser, une tendance accentuée par la ­pandémie et la crise économique. L’évolution de leurs besoins a été prise en compte par le législateur, notamment en ce qui concerne les TFL .

S’ils sont apparus dès l’article 8 de la loi « Besson » du 5 juillet 2000, ils ont dû attendre leur consécration par la loi « égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017, qui leur a accordé une valeur d’obligation dans les schémas départementaux d’accueil des gens du voyage. Le décret du 26 décembre 2019 en livre une description détaillée. Dédié à un groupe familial, le TFL doit répondre à un cahier des charges étoffé : il doit être clôturé, comporter au moins deux places de caravane, une pièce destinée au séjour, un espace cuisine, une douche, deux W.-C. accessibles aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur…

Les TFL intègrent progressivement les schémas départementaux. Dans le Puy-de-Dôme, le nouveau schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2023-2028 prescrit d’aménager 126 TFL pour 371 places de caravane et environ 150 ménages, dans 60 communes. ­

L’eurométropole de Strasbourg (33 communes, 505 300 hab.) vise la création de 20 TFL avec 41 places de caravane. « Nous avons identifié le terrain, situé dans le centre de la commune de Cronenbourg. Ce n’était pas facile, il y a eu quelques tensions », concède ­Nathalie ­Jampoc-Bertrand, vice-présidente déléguée aux gens du voyage, illustrant la difficulté récurrente à la réalisation de tout équipement destiné aux voyageurs : les résistances des élus, les craintes des habitants…

« Avec le TFL, les gens du voyage peuvent partir, revenir, personne ne prend leur place. Ils ont un domicile, une adresse légale », décrit Jean-­François Restoin, directeur du groupement d’intérêt public AGV 35, en Ille-et-Vilaine, et coordinateur du schéma départemental. Malgré cet aspect sécurisant, le TLF n’attire pas les voyageurs de son territoire. « En novembre 2020, nous avons fait réaliser une étude d’opportunité basée sur des données comme la durée des séjours ou le nombre de stationnements illicites. Elle préconisait la création de douze TFL. Nous avons affiné notre évaluation des besoins. Pendant deux ans, nous avons rencontré les voyageurs, les élus intercommunaux », poursuit Jean-François Restoin. Constat final : aucune famille n’est ­demandeuse d’une telle solution.

Un soutien technique

Outre son cahier des charges trop lourd et restrictif, le TFL possède deux autres inconvénients. D’abord, sa construction pèse en grande partie sur les épaules de la collectivité, avec une aide de l’Etat à hauteur de 10 000 euros par place, qui a doublé en 2022. Ensuite, les locataires d’un terrain familial, titulaires d’un bail de trois ans renouvelable, ne sont pas éligibles aux aides au logement. Ils le sont dans un autre dispositif qui répond à leur besoin de sédentarisation : le logement très social, sous la forme d’un PLAI adapté. Il se rapproche du droit commun, étant financé en grande ­partie par les aides à la pierre. Les PLAI adaptés se sont développés à partir des années 2010 (lire ci-dessous). En Ille-et-Vilaine, leur réalisation est prise en compte pour le respect de l’obligation de construction de TFL. « Nous travaillons avec les familles sur leur budget. Si elles disposent de peu de moyens ou sont des bénéficiaires du revenu de solidarité active, elles sont orientées plutôt vers la solution PLAI adapté, pour pouvoir recevoir des aides au logement », précise Jean-François Restoin. D’autant que la différence entre PLAI adapté et TFL n’est pas immense : un bâti central plus important, comportant aussi des chambres à coucher.

Les collectivités disposent d’autres moyens pour accompagner la sédentarisation. Par exemple, le soutien technique à ceux qui souhaitent acquérir un terrain. « Les travailleurs sociaux ont été formés aux questions d’urbanisme pour aller chercher des terrains conformes aux zonages d’urbanisme », explique Sébastien Tusseau. Le département du Puy-de-Dôme s’attaque à un autre problème – la régularisation des situations de voyageurs ayant acquis un terrain où ils ne peuvent pas s’installer légalement avec leurs caravanes (zone agricole, zone inondable…). « L’idée est de les accompagner vers le droit commun. Nous assistons les intercommunalités pour aller vers une régularisation au titre du droit de l’urbanisme ou vers l’accès aux réseaux », assure Karell Rix, membre du cabinet du président du conseil départemental.

Des dispositifs plus souples

Face à la rigidité du cadre des TFL, le Puy-de-Dôme a décidé d’innover. « Nous expérimentons des dispositifs plus souples en matière d’aménagement, que nous appelons des TALP . Cela permet de diversifier les modes d’habitat », témoigne Patrice Pons, directeur de l’­Association de gestion du schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Puy-de-Dôme. La commune de Lezoux (6 000 hab.) a accueilli un tel terrain, où l’on trouve un chalet et un mobile-home. Comme pour les TFL, la famille bénéficie d’un contrat de location de trois ans renouvelable. Le loyer est fixé à 100 euros par mois pour tenir compte de l’absence d’aides au logement. « Ces TALP ont l’avantage de pouvoir évoluer dans le temps, de s’adapter à la situation des voyageurs et, pourquoi pas, d’aller jusqu’à l’accession à la propriété, via la vente à terme », observe Karell Rix. A Rennes métropole (43 ­communes, 457 400 hab.) on réfléchit dans le même sens. « La réglementation pour réaliser un TFL est lourde à respecter, alors que le souhait des gens du voyage est de disposer de solutions simples et pratiques : une parcelle empierrée avec des branchements et des raccords. J’en appelle à la création de TFL allégés, en fonction des besoins », clame Honoré Puil, vice-président chargé du logement, de l’habitat et des gens du voyage.

En tout état de cause, l’accompagnement demeure la clé du succès : juridique et technique pour les élus, en vue de la réalisation des ouvrages, et social pour les voyageurs, devenus locataires­.

« Nous devons passer par la reconnaissance de la caravane comme habitat » William Acker, juriste, délégué général de l’Association nationale des gens du voyage citoyens « On ne pourra pas répondre aux besoins des gens du voyage sans passer par la reconnaissance de la caravane comme habitat. Un groupe de travail dédié à cette question a été créé au sein de la commission consultative des gens du voyage. La délégation interministérielle à l’hébergement et au logement a élaboré un rapport en interne, fin 2022. Les résistances sont nombreuses, mais tant qu’il n’y a pas cette reconnaissance, les voyageurs ne disposeront pas d’un cadre juridique sécurisant. Un maire pourra toujours leur refuser une scolarisation ou une aide communale, ils ne seront pas considérés comme habitants de la commune. »