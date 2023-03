En Seine-Saint-Denis, des résidences de clubs sportifs en collège

Education par le sport

Publié le 06/03/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Des partenariats au long cours entre des collèges et des clubs sportifs, des séances de pratique sportive mais aussi des ateliers sur l’orientation dans les métiers du sport, la nutrition, le sexisme… Après les avoir expérimenté l’an passé, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis déploie plus largement les résidences sportives en collège. Un dispositif qui bénéficie aussi aux clubs eux-mêmes.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Depuis 20 ans qu’elles existent, « les résidences culturelles proposées aux collèges sont prises d’assaut ». Fort de ce succès, explique Zaïnaba Saïd-Anzum, conseillère départementale de Seine-Saint-Denis déléguée aux sports, ce Département a créé également des résidences de clubs sportifs en collèges, dans le cadre de son Projet éducatif départemental.

« Ce que nous voulons, c’est amener les élèves à s’intéresser aux métiers qui tournent autour du sport, jusque dans les domaines des matériels, du soin ou de la posture du sportif, etc., assure l’élue. Mais aussi montrer la mixité dans les pratiques sportives et enfin, à partir du sport, aborder des thèmes comme l’intérêt de bien se nourrir et de bouger, ou le vivre ensemble. »

Le principe : chaque club partenaire d’un collège propose, au cours de l’année scolaire, des séances de pratique de sa discipline, mais aussi des ateliers sur la nutrition ou la préparation physique, des témoignages de sportifs de haut niveau, d’entraîneurs ou de dirigeants, des ciné-débats, etc.

Découvrir un pays via le sport

Ce programme a été expérimenté, pendant l’année scolaire 2021-2022, par quatre collèges et quatre clubs. Cette année, le Département le déploie plus largement : déjà neuf clubs se sont engagés, tandis que le CDOS étudie la mise en place de plusieurs résidences autour des sports olympiques.

« Cette année, dans le cadre de la préparation des JOP de 2024, nous avons lancé l’opération « 130 pays, 130 collèges », précise Zaïnaba Saïd-Anzum. Chaque collège qui s’inscrit dans ce dispositif choisit un pays, ce qui est l’occasion de faire découvrir aux collégiens l’histoire de celui-ci, sa culture ou encore ses pratiques sportives. » Si le club était déjà sous convention avec le Conseil départemental, le dispositif entre dans son cadre. Dans le cas contraire, il reçoit une subvention spécifique, en fonction de son projet avec le collège où il est en résidence.

Depuis la rentrée de septembre 2022, le Rugby club de Drancy (Fédérale 1) est ainsi partenaire du collège Aretha-Franklin, qui jouxte ses installations. « Nous y conduisions déjà des actions, en lien avec la Ville, explique Samuel Moulion, directeur sportif du club. La résidence vient renforcer ces liens. » Avec l’équipe pédagogique, il a choisi de relier les animations de l’année à l’Italie, « 130 pays, 130 collèges ». « On a même l’idée d’aller tous voir l’Italie jouer au Tournoi des VI Nations ou lors de la Coupe du monde 2023 », assure-t-il.

Staff et joueuses du club mobilisés

En attendant de savoir si cela sera possible, le club a d’abord organisé avec les enseignants d’EPS en septembre, une « journée d’intégration » destinée aux élèves de 6e. Au programme, des animations à la fois culturelles et sportives. Quelques semaines plus tard, la journée du sport scolaire a été l’occasion de découvertes du rugby.

Le début 2023 est à présent marqué par deux journées, l’une en janvier, l’autre en mars, dédiée à des interventions sur le sport féminin, le sexisme dans le sport, le sport-santé, l’inclusion des personnes handicapées, etc. « Ce sont des thèmes que nous, la principale du collège et le Département voulions aborder », explique Samuel Moulion. Pour cela, il mobilise une éducatrice et des joueuses du Rugby club, le préparateur physique de l’équipe seniors, une éducatrice sportive portant un projet de développement de la pratique féminine…

Nouveaux licenciés

« Notre club a toujours fait le choix de dépasser le simple cadre de notre discipline, commente le directeur sportif. Le collège Aretha-Franklin est situé dans une zone politique de la ville, avec un certain nombre de besoins de la population. En tant que club, nous essayons de créer du lien entre les jeunes qui grandissent ici, les établissements primaires et les collèges, les structures du quartier…. Pour sortir les enfants de leur quotidien. » Et éventuellement, les amener au rugby : « Des jeunes des écoles que nous avons accompagné tout au long de leur parcours jouent à présent au niveau professionnel », se félicite-t-il. Stéphane Moulin conclut : « Tout ceci, on pourrait le faire sans les collectivités, mais l’ampleur serait alors bien moindre. »

Cet article est en relation avec le dossier