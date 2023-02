Popote et lien social au menu du food truck itinérant

Solidarité

Sur le territoire de la communauté de communes Ardennes Thiérache, un camion-cuisine géré par un centre socioculturel rompt l’isolement des habitants et organise des moments de convivialité.

Chiffres-clés Gestion : la Maison de la Thiérache est indépendante de la communauté de communes, même si celle-ci lui verse une subvention, siège au conseil d’administration et lui délègue la gestion de la bibliothèque de Liart.

[CC Ardennes Thiérache (Ardennes) 37 communes 9 700 hab.] Hachis Parmentier et crumble aux pommes. Une douzaine de personnes attablées dans une salle prêtée par la mairie d’­Hannappes s’apprêtent à déguster ces plats préparés en commun à bord du food truck à la carrosserie grise et bleue stationné devant l’entrée. Les Toqués de la ­Thiérache, c’est son nom, sillonne les routes de la région éponyme depuis octobre 2022, du moins dans sa partie ardennaise. Et même, pour être plus précis, sur le territoire de la communauté de communes (CC) Ardennes Thiérache et ses 37 villages. Construit sur mesure à ­Hazebrouck, dans le Nord, le camion-cuisine appartient à la Maison de la ­Thiérache, dynamique association basée à Liart, qui rend de multiples ­services aux habitants.

La mise en service du véhicule tire son origine d’une enquête lancée auprès de la population en 2019, qui faisait état d’un manque de lieux de convivialité, tout en s’inspirant du camion affrété par la fédération ardennaise des centres sociaux pour aller au-devant du public.

« La vocation des Toqués de la ­Thiérache, explique Samuel Boucher, le directeur de la ­Maison de la Thiérache, est d’être un atelier culinaire destiné aux personnes qui ne savent pas cuisiner. Mais ce n’est qu’un prétexte : il s’agit surtout de proposer une animation intergénérationnelle, ouverte à tous, autour d’un moment de partage. » L’objectif principal de cette initiative est en effet de créer ou de recréer du lien social. L’habillage du camion indique du reste que Les Toqués de la Thiérache servent aussi d’« espace de rencontre ».

« Nous sommes dans l’extrême ruralité, avec seulement 22 habitants au kilomètre carré, précise Samuel Boucher. Les gens sont peu mobiles et le Covid-19 a renforcé l’isolement de certains. Ardennes ­Thiérache est par ailleurs la dix-septième communauté de communes la plus pauvre de France en termes de revenu par habitant. »

La journée du food truck se décompose en trois temps : préparation du repas le matin, puis déjeuner suivi d’un après-midi récréatif avec concours de belote, jeux de société, pétanque, sorties, ­fabrication de produits ­ménagers ou de décorations de Noël…

La CC Ardennes Thiérache a demandé le concours des communes pour identifier les potentiels bénéficiaires et faire connaître ses ateliers culinaires itinérants, n’hésitant pas à aller chercher, qui en voiture, qui en minibus, les habitants dépourvus de moyen de locomotion pour leur permettre de participer aux animations. Celles-ci sont gratuites, y compris pour ceux qui ne mettent pas la main à la pâte et se contentent de venir déjeuner. L’opération a néanmoins un coût : l’investissement s’élève à 78 000 euros qui sont financés par la Fondation Crédit agricole (8 000 euros) et par l’Etat (70 000 euros) dans le cadre du plan France Relance, en réponse à un appel à projets. Le fonctionnement est à la charge de la ­Maison de la ­Thiérache, notamment les deux postes affectés au projet. Les deux contrats aidés de départ ont été transformés, l’un (celui du cuisinier) en CDD, dans l’espoir d’un CDI si l’asso­ciation parvient à trouver les financements nécessaires, l’autre (celui de l’animatrice) en contrat d’apprentissage.

Sur les routes deux fois par semaine – peut-être bientôt trois, voire quatre –, le food truck organise également des ateliers destinés aux enfants et participe à divers événements. « C’est la porte d’entrée de la Maison de la Thiérache », estime son directeur.

