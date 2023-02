Zones à forts emmerdements

[EDITORIAL] Pollution

Publié le 24/02/2023 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Etat et collectivités locales

C’est le dossier le plus explosif de la mandature dans 43 grands groupements intercommunaux. Les zones à faibles émissions (ZFE) pourraient interdire d’accès 60 % du parc automobile actuel aux principales agglomérations. Au nom de la lutte, légitime, contre la pollution, les pouvoirs publics risquent de fabriquer une bombe sociale.

Malgré les aides multiples pour acheter des véhicules propres, la note de la transition écologique reste salée pour les foyers modestes. Chargé par le gouvernement d’une mission sur les ZFE, le maire (ex-LR) de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, sonne l’alarme. Proche de la Macronie, l’édile centriste sort du rang pour réclamer un doublement des aides de l’Etat.

Grève du zèle

Une requête qui reste lettre morte. L’heure n’est plus au « quoi qu’il en coûte ». Dans ces conditions, Jean-Luc Moudenc fait la grève du zèle. Il se garde bien d’ordonner à sa police municipale de verbaliser les propriétaires de vieilles voitures carburant au diesel. Son homologue marseillais, Benoît Payan (PS), est sur la même longueur d’onde. Dans les quartiers populaires de la cité phocéenne, la marche est trop haute.

Les grandes villes n’ont pas oublié, non plus, les marées de « gilets jaunes » qui les ont submergées voici cinq ans. Même les élus EELV de la métropole lyonnaise font profil bas. Leur zone à faibles émissions verra le jour avec deux ans de retard au regard de leur calendrier initial. Le but de la manœuvre ? Faire coïncider la naissance de la ZFE avec le lancement de trois lignes de tramway. Un effort louable.

Gros sous

Le chantier des transports en commun ne peut cependant se cantonner à l’intérieur des agglomérations. La justice sociale et territoriale exige aussi des RER métropolitains dans un large rayon autour des grandes villes. Emmanuel Macron s’est engagé sur cette voie à la fin de l’année dernière.

Mais l’Etat a des oursins dans les poches. Les collectivités ne pourront pourtant pas payer toutes seules la facture. Dixit le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, l’addition s’élèvera, au bas mot, à 13 milliards d’euros.