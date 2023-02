Tignes soigne l’accueil des paraskieurs

Handisport

Publié le 21/02/2023 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Fin décembre, Tignes et la Fédération française de handisport ont renouvelé pour 2022-2026 leur convention de partenariat afin d'offrir des conditions d’accueil et d’entraînement optimales aux paraskieurs. Au-delà du haut niveau, c’est l’occasion d’un point plus large sur l’inclusion dans la station.

La station de Tignes et la FFH ont renouvelé, le 29 décembre 2022, un partenariat de plus de trente ans pour faciliter les conditions d’accueil et d’entraînement des athlètes pour la période 2022-2026, dans la perspective des prochains Jeux paralympiques d’hiver de 2026 à Milan et à Cortina d’Ampezzo, en Italie.

« L’accueil à Tignes des Jeux paralympiques d’hiver de 1992 avait été déclencheur en matière d’inclusion, note Olivier Duch, premier adjoint au maire de Tignes, chargé de la vie économique et du développement durable et président de Tignes développement. Cela avait donné un coup d’accélérateur en matière de prise de conscience et d’aménagement pour l’accueil des personnes en situation de handicap. »

« Culture historique »

Selon l’élu, cet événement avait permis de faire progresser l’accessibilité des hôtels, parkings et pistes – via des télésièges débrayables, notamment – pour les PMR dans la station. Les écoles de ski, qui possèdent des matériels (de type fauteuil handiski Dualski et Stabilo Superlite), proposent des cours aux enfants et aux adultes. « La grande restructuration de la station en 2000 a pris en compte l’accessibilité au niveau des parkings, de certains bâtiments et de parcours essentiels pour le grand public », précise-t-il.

Pour Christian Fémy, le directeur sportif des équipes de France de sports d’hiver à la FFH et Tignard, « la convention avec Tignes va un peu plus loin que les habituelles ententes avec d’autres sites. Ici, tout est cadré. On peut prévenir deux jours avant, disposer d’un parking, d’un local pour le matériel, de pistes réservées pour l’entraînement des athlètes, d’un accès aux équipements de bien-être. C’est confortable. Ça nous facilite beaucoup le fonctionnement. Pas besoin de renégocier à chaque venue ».

Et, dans la suite des précédentes, la nouvelle convention prévoit qu’à chaque accueil la FFH sollicite la station qui peut mettre à disposition des moyens logistiques et prendre en charge les besoins d’entraînement des équipes pour l’organisation d’un stage, par exemple. L’accès aux remontées mécaniques est alors gratuit pour les athlètes, avec une remise de 50 % sur les forfaits journée pour les accompagnants.

Pistes ouvertes

Selon la convention, les sportifs et leur staff peuvent emprunter le couloir prioritaire d’accès aux remontées mécaniques, mais aussi les couloirs d’entraînements prioritaires, et peuvent organiser un camp de vitesse sur le stade de Lognan, en collaboration avec le club des sports de Tignes. Ils ont aussi un libre accès aux infrastructures sportives (Outdoor, Tignespace et Lagon) et à une salle de réunion si besoin mais aussi un accès gratuit aux bassins, aux salles de fitness, de musculation et de wellness, ainsi qu’au plateau sportif. Sans oublier une remise de 50 % sur le tarif public de stationnement pour deux places pendant les stages organisés par la FFSA et la FFH .

« Je trouve assez fantastique que cette convention, comme peu de sujets, mette tout le monde autour de la table, souligne Olivier Duch. La mairie, mais aussi tous les acteurs principaux de la station, la société des téléphériques de la Grande Motte, la régie des pistes, Tignes Développement, le club des sports et Indigo, la société de stationnement pour l’accueil d’un public spécifique. » Et, poursuit le premier adjoint, « le soutien à des para-athlètes, comme Lou-Braz Dagand, nous acculture à la question de l’inclusion ».

L’élu souligne également la volonté d’améliorer davantage l’accessibilité des bâtiments publics de la station, les liaisons entre ses différents quartiers en soirée et de créer, au sommet du téléphérique de la Grande Motte, une passerelle qui offrirait une expérience contemplative aux visiteurs et rendrait accessible le téléphérique. Ce projet, à l’horizon 2025, doit encore être soumis pour accord à la Dreal et au parc national de la Vanoise. Par ailleurs, la station est en train de réaliser, avec la communauté de commune de Haute-Tarentaise, un diagnostic afin d’évaluer les besoins d’adaptation pour les autres handicaps, sensoriels en particulier. Bilan prévu l’été prochain.

L’été prochain justement, l’équipe de France ne devrait pas se rendre à Tignes pour s’entraîner. « Avant, nous venions skier sur le glacier de la Grande Motte quelques semaines entre l’été et l’automne, se rappelle Christian Fémy. Mais avec le réchauffement climatique, nous y sommes plutôt en hiver, de manière plus ponctuelle… Comme la semaine dernière afin de préparer des épreuves de la Coupe du monde en Autriche… L’été prochain, nous pourrions aller à Val-d’Isère, en Autriche ou, peut-être, au Chili… Là où il y aura de la neige. »