ZFE : la verbalisation patine

Mobilité

Publié le 20/02/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : Actu experts prévention sécurité, Actu juridique, France

Les zones à faibles émissions (ZFE) sont entrées en vigueur en janvier dans plusieurs villes françaises. Les verbalisations restent toutefois rares et les maires, eux-mêmes, incitent leur police municipale à ne pas faire de zèle.

Les zones à faibles émissions ? Un échec à ce jour. Car si, sur le papier, les ZFE instaurées dans le cadre de la loi « climat et résilience » d’août 2021 existent, dans les faits, les propriétaires des véhicules les plus polluants peuvent continuer à rouler en toute quiétude, sans grand risque de se faire ni contrôler ni verbaliser. Et pour cause. L’installation des radars automatisés, les plus à même de faire respecter les ZFE, a été repoussée à l’été 2024. Quant aux maires, faute de réelles mesures alternatives à proposer aux automobilistes, ils ne sont guère enclins à prôner auprès de leurs policiers municipaux une politique de verbalisation à tout va.

Face « à l’ampleur des difficultés » rencontrées dans la mise en application des ZFE, Jean-Luc Moudenc ...