Des talk-shows en anglais font pétiller la Champagne à l’étranger

27/02/2023

Avec une série informative et divertissante en anglais, l’office de tourisme du Grand Reims vise les tour-opérateurs et les agences de voyages.

Chiffres-clés Vidéos : Les trois émissions sont à voir sur la chaîne YouTube de l’office de tourisme : www.youtube.com/c/reimstourisme

[CU du Grand Reims (Marne) 143 communes, 296 200 hab.] Comment dit-on Reims en anglais ? « Reems », à entendre le so British Darren Tullett. Le journaliste anglais, spécialiste du football sur Canal+ puis sur beIN Sports, anime à sa façon décalée une série de trois émissions regroupées sous le titre générique de « Greetings from the Champagne region ». Ce que l’on pourrait traduire par « Salutations de la Champagne ».

Le premier volet a été diffusé en novembre 2022, les deux suivants le seront cette année. On peut les regarder notamment sur la chaîne YouTube de l’office de tourisme du Grand Reims et sur Instagram, LinkedIn…, ou sous forme de newsletter ­destinée aux prospects.

L’exercice auquel s’est livré l’office de tourisme relève de ce qu’on appelle l’« infotainment », ou l’« infodivertissement », c’est-à-dire un mélange d’information et de divertissement. « Nous nous sommes inspirés des late shows américains [shows diffusés en soirée, ndlr], comme celui de Jimmy Fallon », indique Elisa Bremont, chargée de promotion et des relations presse à ­l’office.

Conditions du direct

Reportages et interviews en plateau se succèdent à un rythme rapide pendant une demi-heure. L’animateur use d’un ton badin et facétieux, conférant une impression de légèreté à l’ensemble. Enregistrées le même jour dans les conditions du direct, les trois émissions déclinent le champagne sous toutes ses formes, avec des incises sur la nature, la gastronomie et la culture locales, sans oublier le patrimoine. Le premier épisode fait par exemple intervenir une viticultrice et une guide conférencière. Tous s’expriment dans un anglais irréprochable, à l’exception notable d’un chef triplement étoilé au Michelin qui a choisi de parler de son art en français, sous-titres en anglais à l’appui.

Inspiré des webinaires

Ces talk-shows ciblent une clientèle anglophone habituée à ce type d’émissions, qu’il s’agisse de particuliers ou de professionnels. « Le premier volet s’adresse plutôt à une clientèle B to C, autrement dit le grand public, précise Elise Bremont. Les deux autres visent la clientèle B to B : d’une part les professionnels du tourisme de loisirs – agences de voyages, tour-opérateurs –, d’autre part les organisateurs d’événements tels des congrès et séminaires pour le tourisme d’affaires. »

L’objectif de l’office de tourisme du Grand Reims, dont le périmètre recouvre celui de la communauté urbaine et de ses 143 communes, est « d’évoquer l’art de vivre à la française, de mettre en avant les notions d’accueil, d’hospitalité et de bienveillance, incarnées par des ambassadeurs du territoire ». Le format de « Greetings from the Champagne region » a été inspiré par les webinaires qui ont fait florès durant la pandémie, mais en y apportant un supplément d’âme pour rendre l’ensemble plus consistant.

L’office de tourisme envisage du reste de faire l’économie de quelques déplacements en France et à l’étranger grâce à ses talk-shows diffusés sur internet. Leur durée de vie et d’utilisation sera de deux ans environ.

Contact : Elisa Bremont, chargée de promotion et des relations presse, 03.26.77.45.26.

Une équipe essentiellement du cru Si le journaliste Darren Tullett est la figure de proue du projet de talk-shows du Grand Reims, ce dernier a d’abord été pensé en interne et a mobilisé de nombreuses ressources locales. Une petite dizaine de personnes ont planché pendant plusieurs mois au sein de l’office de tourisme pour le concevoir et le développer. L’équipe s’est attaché les services de professionnels de l’audiovisuel au niveau national, mais a confié les autres tâches à des acteurs du cru. En particulier pour composer la musique originale de l’émission et réaliser le plateau de tournage, construit par une menuiserie marnaise dans le studio d’enregistrement d’une agence rémoise spécialisée dans l’événementiel. Le coût de l’opération – une dizaine de milliers d’euros par épisode – a été entièrement pris en charge par l’office de tourisme.