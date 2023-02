Concours : sélection, contenu, organisation… Les pistes d’évolution

ENTRETIEN

Parties prenantes du groupe de travail « concours » du Conseil supérieur de la FPT, Véronique Sauvage et Michel Hiriart, évoquent les améliorations envisagées en matière de conditions d’accès, d’épreuves et de modalités d’organisation.

Chiffres-clés Produit à partir des bilans de l’emploi réalisés par les CDG, le « Panorama de l’emploi territorial 2022 » présente les grandes tendances au niveau national avec des comparaisons au plan régional. Il est agrémenté d’analyses sur les concours et examens professionnels.

Source : « Panorama de l’emploi territorial 2022 », FNCDG, ANDCDG.



En 2022, la direction générale des collectivités locales (DGCL) a relancé le groupe de travail dédié aux concours, institué auprès de la formation spécialisée n° 2 (FS, chargée des questions organiques) du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Il comprend des représentants de la DGCL, du CNFPT, de la FNCDG, d’associations d’élus et de syndicats. Après cinq réunions, des pistes d’évolution se dégagent.

Quelle analyse faites-vous de la situation actuelle ?

Véronique Sauvage (1) : » Dans le cadre de la FS n° 2, nous avons réalisé un inventaire des « anomalies ». D’où il ressort que les spécialités et options de la filière technique ne correspondent plus aux métiers des collectivités. Autre exemple : certaines épreuves alourdissent l’organisation alors qu’elles ne sont pas forcément nécessaires. C’est le cas de la phase d’admissibilité pour les professeurs territoriaux d’enseignement artistique et des tests psychotechniques qu’on fait passer à tous les candidats au concours de chef de la police municipale et qui pourraient être réservés aux oraux.

Je peux aussi citer les niveaux d’exigence de certaines épreuves sportives qui ne sont pas harmonisés et qui, parfois, ne sont plus en phase avec la réalité des métiers. Et pour le concours d’adjoint administratif, une épreuve « tableau numérique », alors que cet outil n’est plus vraiment utilisé… Autre dysfonctionnement repéré : si vous avez une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, vous devez quand même voir un médecin agréé pour justifier d’aménagements. »

Michel Hiriart (2) : « Je vais vous donner quelques chiffres. Le taux de pourvoi des postes a diminué de neuf points entre 2019 et 2020. Cela signifie que la capacité des concours à satisfaire les besoins des collectivités tend à diminuer, eu égard à la baisse du nombre d’inscrits, mais aussi à la faiblesse du niveau général des candidats. Autre donnée : plus d’un tiers des inscrits ne se présente pas aux épreuves. Cet absentéisme, qui coûte cher aux organisateurs de concours, devrait toutefois diminuer du fait de la mise en place de la plateforme nationale d’inscription « concours-territorial.fr » et de la nouvelle règle selon laquelle l’inscription auprès du dernier CDG annule les précédentes.

Même s’il nous est difficile de donner une moyenne fiable des coûts d’organisation, ils peuvent dans certains cas s’élever à plusieurs milliers d’euros, comme dans la filière enseignement artistique en raison de la rémunération des élèves pour les auditions et de la mise à disposition d’instruments. Autre problème relevé, un nombre important d’agents contractuels, ne disposant pas des années de services requises pour le concours interne privilégie l’inscription en externe. Ces « faux externes » représentent plus d’un candidat sur deux. »

Quelles évolutions suggérez-vous ?

V. S. : « Il serait souhaitable d’organiser en proximité certaines épreuves d’admissibilité et éviter ainsi aux candidats de se déplacer. Pourquoi pas grâce à des ordinateurs ? Pour beaucoup, l’égalité formelle est un garant de l’égalité d’accès. Le véritable enjeu, c’est de se demander comment assurer l’égalité avec des modalités plus adaptées à chacun. Concernant les primo-accédants, il faudrait opérer un glissement de « l’égalité de traitement » vers « l’égalité des chances ». S’agissant des concours internes, c’est différent. Mais la reconnaissance de l’expérience professionnelle est faite de manière beaucoup trop timide. Il pourrait y avoir des dispenses d’épreuves.

Pourquoi tous les concours internes ne seraient-ils pas des examens professionnels ? Les CDG organisent les concours en fonction des emplois vacants. Or, il y a une sous-déclaration chronique de ces vacances de postes, par ­méconnaissance de l’intérêt de cette ­procédure, par difficulté à se projeter et parce que les collectivités ont des agents « faisant fonction » sur certains emplois. Ce serait bien de recenser ces agents qui ne sont pas sur leur cadre d’emplois afin de ­coller plus à la réalité. »

M.H. : « Si l’on veut lutter contre le phénomène des « faux externes », il faudrait réduire la période de service nécessaire pour présenter un concours interne, qui est de quatre ans en moyenne, et réexaminer les quotas de répartition des postes mis aux concours, qui actuellement privilégient la voie externe. Par ailleurs, dès lors qu’un diplôme d’État est exigé, et pas seulement si c’est une profession réglementée, on aurait avantage à instaurer un concours sur titres. Cela concerne surtout la filière médicosociale.

La spécificité des compétences et les coûts importants d’organisation des concours de la filière artistique devraient aussi conduire à cette modalité de sélection, voire à une suppression des opérations de concours. Nous proposons par ailleurs une voie d’accès spécifique pour les apprentis. Elle comprendrait des épreuves simplifiées, sans phase d’admissibilité, avec une forte dimension professionnelle. »

Le cas des Atsem semble particulièrement poser problème …

V. S. : « Il y a beaucoup d’agents ­« faisant fonction » sur ces postes. Les employeurs ne déclarant pas les emplois d’Atsem vacants, les concours ne sont pas organisés assez fréquemment, d’où un grand nombre de candidats pour peu de places. »

M. H. : « Nous avons proposé de réinstaurer, pour le concours interne, un QCM préalablement aux épreuves d’admission pour éviter une sélectivité trop ­importante à l’oral. Il est compliqué en revanche d’organiser un concours sur titres au vu du nombre de candidats. »

V. S. : « S’agissant du concours interne, nous souhaitons que les agents « faisant fonction », titulaires du CAP « petite enfance », restent dispensés de l’épreuve d’admissibilité et que la validation des acquis de l’expérience, soit en même temps, encouragée pour l’obtention de ce diplôme. »

Expérimentation et réexamen

Le rapport « Laurent – Desforges – Icard » suggère de réfléchir à l’évolution de certains dispositifs : expérimentation de concours sur titres pour les apprentis ; réexamen périodique de la nature des épreuves ; organisation plus fréquente. « L’attractivité de la fonction publique territoriale », P. Laurent, C. Desforges, M. Icard, février 2022.

