L’État veut déployer des milliers de véhicules autonomes d’ici 2030

Comme annoncé la semaine dernière, l’État prévoit un meilleur accompagnement des collectivités dans le déploiement des véhicules autonomes. En développant notamment l’accès aux ressources réglementaires et aux retours d’expériences.

cet article fait partie du dossier

La mobilité, nouveau terrain de jeu des collectivités

Le déploiement de véhicules autonomes veut prendre de l’ampleur. Le ministère de la Transition écologique dresse une feuille de route pour la période 2023-2025, sur une période courte « afin de pouvoir agir rapidement et réévaluer les besoins en fonction de l’évolution du contexte, notamment de la faisabilité technique et économique des cas d’usages ». Une feuille de route composée de quatre axes prioritaires : la coordination des projets, le financement de l’investissement dans la filière, l’accompagnement des collectivités et finaliser le cadre du secteur fret et logistique.

Les besoins de connaissances et de soutien ont été soulignés par les 24 collectivités sondées en septembre dernier par le ministère des Transports. Elles expriment leur besoin d’une meilleure maîtrise du cadre réglementaire, des domaines d’utilisation pertinents et les implications juridiques des dispositifs de mise en circulation de véhicules autonomes.

Pour répondre à ces besoins, un centre de ressources sera alimenté de fiches outils sur des cas d’usage, la réglementation et la démonstration de sécurité, point de départ de tout dispositif. Des ressources sur « les trafics et la mobilité, et sur l’acceptabilité sont prévues », assure le ministère de la Transition écologique.

Deux appels à projets

La sécurité et la charge de la responsabilité sont essentielles dans ce type de technologie sans chauffeur à bord. Raison pour laquelle la France a mis en place un cadre réglementaire au niveau national et européen. Les Codes de la route et des transports ont ainsi été modifiés pour pouvoir intégrer les véhicules autonomes. Une modification qui fait de la France une pionnière dans le domaine et qui a élaboré à partir de 2018 une stratégie nationale en matière de véhicules autonomes.

En parallèle de cette feuille de route, deux appels à projets portés par la BPI ont été lancés. L’un vient de clore l’appel à candidatures pour travailler sur les systèmes et véhicules automatisés et connectés. Le second, ouvert jusqu’en mai prochain, vise à soutenir la filière automobile pour produire des véhicules et leurs composants sur le territoire.

Entre financement de la technologie et accompagnement de sa mise en œuvre, l’objectif est d’atteindre les 100 à 500 services d’ici 2030, soit des milliers de véhicules en circulation. Compléter l’offre du réseau de transports en commun en milieu urbain comme rural, créer des navettes dans des sites fermés ou accroître le transport à la demande : autant de services à développer et à confronter aux exigences économiques des collectivités et aux enjeux d’acceptabilité sociale. Plus de 70 collectivités sont d’ores et déjà engagées dans un travail collaboratif pour tester les possibilités d’utilisation de ce type de véhicules et surtout les modalités de mise en œuvre, à l’image de La Rochelle, Saint-Quentin-en-Yvelines, Val de Drôme, Paris-Saclay, Cœur de Brenne ou Uzel (Côtes-d’Armor).