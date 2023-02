Taux de logements sociaux : les dérogations se précisent

Logement social

Publié le 20/02/2023 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, Actualité Club Techni.Cités, France, Textes officiels, TO parus au JO

Publié au Journal officiel du 18 février, un décret d'application de la loi "3DS" du 21 février 2022 précise l'un des nouveaux assouplissements à l'obligation de production de logements sociaux. Il concerne les communes dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives.

L’un des chantiers de la loi 3DS du 21 février 2022 avait été de toiletter les modalités de mise en œuvre de l’article 55 de la loi SRU du 13 décembre 2000 et de son pourcentage obligatoire de 20 à 25% de logements sociaux. Finalement, celui-ci a été rendu permanent, mais certaines de ses modalités de mises en œuvre ont été assouplies.

Un enjeu important pour les collectivités, qui s’exposent à des amendes en cas de carence : le 21 janvier 2021, le ministère du Logement a publié le bilan triennal d’application de l’article 55 de la loi SRU, dont il ressort que moins de la moitié des communes ont rempli leurs objectifs de production.

Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives peuvent désormais être exemptées de leurs obligations de production de logement social. Un décret devait encore préciser les notions d’isolement et de difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois, ainsi que les indicateurs permettant d’apprécier la faible attractivité en résultant.

C’est chose faite avec la parution d’un décret au Journal officiel du 18 février.

Pôles de centralité

Ainsi, chaque établissement public de coopération d’intercommunale à fiscalité propre va devoir identifier en son sein ou en dehors de son territoire les pôles de centralité, c’est-à-dire la ou les communes agglomérées concentrant l’essentiel de l’activité, des emplois ou des services du bassin de vie dont elles sont le cœur.

La situation d’isolement et les difficultés d’accès d’une commune aux bassins de vie et d’emplois environnants sont établies au vu des temps de transport nécessaires pour atteindre, depuis cette commune, l’un de ces pôles de centralité. Ces temps de transport sont appréciés en tenant compte, notamment, des services de transports en commun.

Indice de faible attractivité

La faible attractivité d’une commune résultant de son isolement ou de ses difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants est appréciée, d’après ce décret, au regard des indicateurs suivants :

le taux d’évolution de la population sur une période de cinq ans calculé à partir de la population municipale, au sens de l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;

le taux de tension sur le logement locatif social, tel que défini au 2° du III de l’article L. 302-5 ;

le taux de vacance structurelle, entendu comme le nombre de logements du parc privé vacants depuis deux ans ou plus dans une commune, rapporté au nombre de logements du parc privé dans la commune ;

le dynamisme de la construction, apprécié en fonction de la moyenne des logements autorisés pour 1000 habitants de la commune au cours, au minimum, des trois dernières années ;

l’indice de concentration de l’emploi, entendu comme le nombre total d’emplois proposés sur un territoire par rapport au nombre d’actifs occupés qui y résident.

Finalement, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre transmet au représentant de l’Etat dans le département la liste des pôles de centralité qu’il a identifiés et les éléments qu’il a retenus pour le faire et, par une décision motivée, la liste des communes proposées à l’exemption de l’application de production de logements sociaux.

Calendrier adapté

Le décret prévoit aussi un calendrier adapté de recouvrement du prélèvement des communes déficitaires SRU pour l’exercice 2023 : en 2023, par dérogation à l’article R. 302-19 du code de la construction et de l’habitation, le prélèvement mentionné à l’article L. 302-7 du même code est effectué par quart, du mois d’août au mois de novembre, au lieu d’être effectué par neuvième à partir du mois de mars et jusqu’au mois de novembre.

Il adapte également la méthode de calcul des ratios de tension sur la demande de logement locatif social en retirant les données de l’année 2020, dont les résultats ont été biaisés par la situation sanitaire. Ainsi, pour la période triennale 2023-2025, les ratios mentionnés au II de l’article R. 302-14 correspondent à la moyenne arithmétique de deux rapports, établis au titre des années 2019 et 2021 entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

