Protection de l’enfance : les nouveaux outils pour harmoniser les pratiques

Publié le 24/02/2023

L’arsenal prévu par la loi Taquet de février 2022 est opérationnel depuis le 1er janvier 2023.

1. Quel est le cadre de référence de l’évaluation des situations de danger ?

L’évaluation globale de la situation globale des enfants en danger ou en risque de danger est soumise à un cadre national de référence, publié par la Haute Autorité de santé et élaboré en lien avec la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance, et le plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants.

Ce cadre vise à améliorer la qualité de l’évaluation des informations préoccupantes, d’une part pour faciliter la prise de décision sur les suites à donner et, d’autre part pour harmoniser les pratiques sur le territoire en vue de garantir l’équité de traitement aux enfants et adolescents et à leurs familles.

2. Dans quelles conditions sont informées les personnes des suites données à une information préoccupante ?

Les professionnels des cellules de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP), les équipes pluridisciplinaires d’évaluation et toute personne ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, sont informées, à leur demande, des suites données à cette transmission.

L’information est délivrée dans les trois mois de la demande. Elle doit respecter l’intérêt de l’enfant et le secret professionnel, et ne faire courir aucun danger à l’enfant ou la personne émettrice si celle-ci vit au domicile de l’enfant. Elle vise à confirmer la prise en considération des éléments transmis et à conforter la mobilisation de la personne à l’origine de l’information préoccupante autour de la situation. C’est la CRIP qui détermine, au cas par cas, le contenu et les modalités de cette information.

3. Qu’est-ce que le comité départemental pour la protection de l’enfance ?

Les départements volontaires expérimentent pendant cinq ans un comité départemental pour la protection de l’enfance. Cette instance stratégique de coordination et de décision est coprésidée par le président du conseil départemental et le préfet de département. Le procureur de la République en est le vice-président.

Le comité est constitué d’un représentant du tribunal judiciaire, des services de l’État (agence régionale de santé, protection judiciaire de la jeunesse, Éducation nationale, solidarité, sécurité publique, gendarmerie), des services du département (aide sociale à l’enfance, observatoire départemental de la protection de l’enfance, protection maternelle et infantile), des organismes gestionnaires ( MDPH , CAF , CPAM et MSA ), des représentants de professionnels et d’usagers.

Ce comité mène des actions communes de prévention, suit les projets innovants, le schéma départemental de protection de l’enfance et peut traiter des situations complexes dans les territoires dépourvus d’une instance ad hoc.

4. En quoi consiste le groupement d’intérêt public « France enfance protégée » ?

L’État, les départements et les différentes associations de protection de l’enfance ont signé la convention constitutive du groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, l’adoption et l’accès aux origines personnelles, dénommé « France enfance protégée » (FEP). Il a absorbé le secrétariat général du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), le Conseil national de l’adoption (CNA) et le Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) ainsi que l’Agence française de l’adoption (AFA), le Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger (Snated) et l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE).

Depuis le 1er janvier 2023, FEP appuie, à l’échelon national, les autorités publiques dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique publique de prévention et de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale, et d’accès aux origines personnelles. Il produit des données, analyses, outils et référentiels et contribue à l’animation, la coordination et la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. Il gère la base nationale des agréments délivrés aux assistants familiaux ainsi que leurs suspensions et retraits d’agrément. Il analyse les demandes des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de l’État, qui recherchent leurs origines, les informe et les oriente.

5. Qu’en est-il du nouveau conseil national de la protection de l’enfance ?

Le nouveau conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) est placé auprès du Premier ministre. Il est composé de 66 membres répartis en cinq collèges. Y siègent six conseillers départementaux, désignés par l’Assemblée des départements de France, dont un conseiller départemental d’outre-mer.

Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l’enfance. Il est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant sur la prévention et la protection des enfants et peut se saisir de toute question relative à la protection de l’enfance.

6. Qu’en est-il du nouveau conseil national de l’adoption ?

Le nouveau conseil de l’adoption (CNA) est une instance distincte du conseil national de la protection de l’enfance. Il comprend trente-et-un membres répartis dans quatre collèges, dont deux présidents de conseils départements désignés par l’ ADF au sein du premier collège représentant les institutions, collectivités et administrations territoriales. Le deuxième collège comprend les représentants des administrations centrales compétentes.

Les associations se regroupent dans le troisième collège et le quatrième est composé de personnalités qualifiées en raison de l’intérêt qu’elles portent à l’adoption et à la famille, dont le président du CNPE ou son représentant.

Le CNA émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l’adoption, y compris en matière d’adoption internationale, ainsi que dans le cadre d’une consultation sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine.

7. Quelles suites sont données à la réforme de l’adoption ?

Un décret tire les conséquences réglementaires de la loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption et de l’ordonnance du 5 octobre 2022 prise en application de cette loi. Il modifie les codes de procédure civile, de la défense et de l’action sociale et des familles.