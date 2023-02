Changements à la conférence nationale des services d’incendie et de secours

Administration

Publié le 20/02/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Un arrêté du 15 février modifie l’arrêté du 23 décembre 2021 portant renouvellement des membres de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours.

Fabien Matras, député du Var, qui était nommé sur proposition du président de l’Assemblée nationale, est remplacé par Freddy Sertin, député du Calvados.

De plus, l’arrêté cite d’autres nouveaux membres :

Sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France : Jean-Paul Bosland, titulaire, et Véronique Soubelet, suppléante ; Norbert Berginiat, titulaire, et Angélique Friedrich, suppléante ; Christophe Marchal, titulaire, et Marc Vermeulen, suppléant ; Éric Flores, titulaire, et Florence Rabat, suppléante ;

Sur proposition de la Fédération autonome SPP-PATS : André Goretti, titulaire, et Xavier Boy, suppléant ;

Sur proposition de la Fédération CGT des services publics : Peter Gurruchaga, titulaire, et Laurent Guillaoteau, suppléant ;

Sur proposition d’Avenir-Secours : Jean-Frédéric Biscay, titulaire, et Alain Laratta, suppléant ;

Sur proposition du SNSPP-PATS Yannick Tenesi, titulaire, et Frédéric Mmonchy, suppléant ;

Sur proposition de la Fédération FO-SIS Christophe Sansou, titulaire, et Nicolas Corneloup, suppléant ;

Sur proposition du SPASDIS-CFTC Ludovic Goblet, titulaire, et Guillaume Girard, suppléant ;

Sur proposition de la Fédération Interco-CFDT : Jacques Donzel-Gargand, titulaire, et Stéphane Bardel, suppléant ;

Sur proposition de SUD SDIS national : Manuel Coullet, titulaire, et Régis Vidal, suppléant.



Enfin, au titre des représentants de l’Etat, Pascal Bolot, préfet du Morbihan, titulaire, et Catherine Seguin, préfète de l’Oise, suppléante, remplacent Jérôme Filippini, préfet de l’Eure, titulaire, et Cécile Guyader, préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone de défense et de sécurité Ouest, suppléante.