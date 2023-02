Pour l’Assemblée nationale, «l’éducation aux médias touche tous les publics»

Education

Publié le 22/02/2023 • Par Malika Butzbach • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Si l’Education nationale a été la première institution à s’emparer de l’éducation aux médias et à l’information (EMI), celle-ci touche tous les publics, estiment les députés rapporteurs de la mission flash sur le sujet dans leur rapport publié le 15 février. Contre les déserts d’EMI, ils insistent sur le travail des acteurs dans les institutions où cette problématique apparaît moins attendue, telles que les mairies, les bibliothèques et les centres sociaux.

Un an après la publication d’une circulaire visant à renforcer l’éducation aux médias, à l’information et à la citoyenneté numérique, une « mission flash » de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale a rendu son rapport sur l’éducation critique aux médias, le 15 février 2023.

« Force est de constater aujourd’hui que l’abondance des ressources existantes et la multiplicité des organismes s’emparant du sujet ne permettent pas d’éviter de grandes disparités territoriales, qui créent de véritables « déserts d’ EMI » », écrivent les rapporteurs Philippe Ballard (Rassemblement national, Oise) et Violette Spillebout (Renaissance, Nord).

Des initiatives hétérogènes et disparates

Les élus rappellent que l’ EMI « vise à former des citoyens capables, tout au long de la vie et pas seulement lors de leur formation, d’exercer leur esprit critique ». Si les initiatives sont nombreuses, « force est de constater qu’elles sont de qualité hétérogène et très disparates ».

Si l’Île-de-France est le territoire le mieux doté, « les initiatives menées par les grands groupes de l’audiovisuel public ont du mal à « percoler » dans les territoires, comme nous l’avons constaté lors de nos déplacements dans leurs antennes locales ».

Une cartographie de ces initiatives fait apparaître des « déserts de l’éducation aux médias » avec des populations demeurant en dehors de cette sensibilisation. « La raison tient à ce que l’on pourrait assimiler à la préoccupation du « dernier kilomètre de la réforme » » : les acteurs concernés étant déjà occupés par la gestion du quotidien, « les plus belles initiatives sont celles portées par des professionnels passionnés ».

Des partenariats plus aboutis et des actions plus concertées pour tous les âges

L’éducation aux médias touche tous les publics, constatent les députés. Non seulement les jeunes, mais aussi leurs parents, souvent désarmés face aux nouveaux outils numériques. « Les personnes âgées ne sont pas en reste, et ont de véritables besoins pour ne pas sombrer ni dans l’illectronisme, ni dans la propagation, volontaire ou non, des fausses informations. »

La présence des acteurs de l’ EMI dans les bibliothèques et les centres sociaux apparaît comme une piste. Plus globalement, les députés insistent sur « le travail fait dans les bibliothèques, les centres sociaux, les mairies, mais aussi dans des institutions où cette problématique pourrait sembler moins attendue, comme les caisses d’allocations familiales ».