Accueil

Actualité

Actualité France

France Vers la création d’un fonds de prévention de l’usure professionnelle des agents territoriaux

Retraites

Vers la création d’un fonds de prévention de l’usure professionnelle des agents territoriaux

Publié le 17/02/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France, Toute l'actu RH

© ValuaVitaly - Istock

Lors d’une réunion avec les employeurs territoriaux, Stanislas Guerini et Dominique Faure ont émis un avis favorable à la proposition de ceux-ci de créer un fonds de prévention de l’usure professionnelle, de maintien dans l’emploi et de réduction des risques pour les agents territoriaux. Une mission va être lancée pour en déterminer les contours et le montant. Reste aussi à définir qui « aura la main » sur ce fonds…

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Maladie professionnelle fonction publique

Retraite fonction publique