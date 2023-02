Premier atterrissage pour les territoires pilotes de sobriété foncière

Aménagement urbain

Publié le 20/02/2023 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Le 16 février, la communauté d'agglomération du pays de Dreux, qui fait partie des sept collectivités retenues dans le programme national des "Territoires pilotes de sobriété foncière" lancé en 2021, a présenté le résultat de l'expérimentation menée sur trois sites de son territoire.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Les villes et les agglos de Sète, Poitiers, Epernay, Dreux, Maubeuge, Draguignan et Louviers ont été retenues début 2021 pour faire partie du club prestigieux des TPSF .

Porté par l’ ANCT et le Puca , ce programme d’accompagnement proposé aux villes lauréates du programme Action cœur de ville, et ayant mis en place une ORT , visait à montrer qu’un développement urbain économe en foncier est possible.

» Notre idée était de faire émerger des sites démonstrateurs qui prouveront qu’il y a des contraintes, mais que concevoir les projets sous l’angle de la sobriété est un vecteur de développement durable dans la durée », résume Rollon Mouchel-Blaisot, responsable du programme Action cœur de ville à l’ANCT.

Spécialiste des friches

La communauté d’agglo du pays de Dreux est donc la première à avoir achevé la première phase d’études, avec une particularité : elle est engagée depuis les années 2000 dans un travail de requalification de ses friches industrielles. « Nous avions 95 hectares de friches, dont 60 sont déjà reconverties, ou en cours de reconversion, mais chaque année génère de nouvelles opportunités, explique Gérard Sourisseau, le président de l’agglo. Demain, le développement est toujours possible, mais dans une gestion raisonnée de l’aménagement du territoire au travers des espaces nouveaux que nous mobilisons. »

Trois sites ont été retenus pour cette expérimentation, le quartier de la gare à Dreux, le futur « quartier spectaculaire » à Vernouillet et une zone d’activités à Châteauneuf-en-Thymerais.

La rencontre du 16 février était justement organisée dans l’un des sites retenus comme territoire d’expérimentation, le futur « quartier spectaculaire ». Pour Damien Stepho, maire de Vernouillet, sur le territoire duquel est située ce futur quartier, « TPSF a été l’occasion d’une remise en question, d’être chahuté dans nos repères. Une opportunité de reformaliser, de reconstruire la ville sur la ville en étant le plus respectueux possible de la ressource, il fallait être sensibilisé, voire contraint. Ça a été le grand remue-méninges ».

Accompagnés d’une assistance à maîtrise d’ouvrage, les services de l’aggo menés par Emilie Neveu, directrice de l’aménagement du territoire et des grands projets, ont d’abord mené un travail de repérage du foncier invisible sur chaque site, mais avec une approche qualitative plus que quantitative, en s’appuyant sur la connaissance des acteurs du territoire.

Pour le quartier de la gare de Dreux, la ville a acquis une emprise foncière auprès de la SNCF, sur laquelle un projet mixte entre logements et activités est prévu, et une cité jardin au dessus de la gare est aussi incluse dans le projet.

A Châteauneuf-en-Thymerais, il s’agissait de penser l’évolution de la zone d’activités pour créer un nouveau quartier, avec la possibilité de mettre en place une voie verte pour donner une accessibilité au secteur et de protéger un espace boisé classé. Enfin, à Vernouillet, il s’agit de développer, à côté de l’Atelier à spectacles, friche transformée en théâtre, un nouveau quartier, en reconvertissant d’autres friches que la collectivité est en train d’acquérir.

Mieux connaître le foncier et ses ressorts

Du travail mené, il ressort différents enseignements, comme l’intérêt de créer un observatoire de la mutation du foncier pour comprendre ce qui amène à la mutation des ressources existantes et qui peut être collaboratif : il permettra à tous les acteurs impliqués de participer à l’alimentation de la connaissance ou de décloisonner les approches, en intégrant l’ensemble des besoins du territoire.

Il s’agit aussi de penser le temps long, au-delà de la décennie, de croiser la planification territoriale avec les grands enjeux de prospective. Il faudra aussi, à l’avenir, transformer l’essai de l’expérimentation, pérenniser les méthodes d’organisation testées, comme les formats « atelier », la mobilisation des différentes parties prenantes… sachant que tous ces projets n’émergeront que sur un temps très long.

Fin mars, ce sera au tour de la communauté d’agglomération d’Epernay de présenter les résultats de sa démarche.