Accueil

Actualité

Actualité France

France Start-up d’Etat : gros plan sur 3 innovations à suivre

Innovation publique

Start-up d’Etat : gros plan sur 3 innovations à suivre

Publié le 17/02/2023 • Par Rouja Lazarova • dans : France

Flick CC by Missy Schmidt

Les six lauréats de la onzième édition du Fonds d’accélération des Start up d'Etat et des territoires (FAST 11) ont présenté leurs solutions lors d’un événement organisé par le FAST, le 16 février. Parmi ces services numériques, au moins trois pourraient intéresser les collectivités.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Innovation

Start up