L’orientation en Segpa, une réponse à la grande difficulté

28/02/2023

La Segpa (Section d’enseignement général et professionnel adapté) est intégrée dans un collège et accueille les jeunes de la 6e à la 3e qui ne maîtrisent pas l'ensemble des connaissances et compétences attendues à la fin de l'école élémentaire. Elle regroupe un nombre restreint d'élèves (16 maximum) pour individualiser le parcours de chacun et doit permettre au jeune d'accéder à une formation professionnelle qualifiante de niveau CAP ou à la poursuite de ses études après la 3e.

Par Fauve Sodade, psychologue scolaire

L’orientation en Segpa

À la fin du CM1, l’équipe enseignante rencontre les parents pour les informer sur les enseignements adaptés proposés au collège afin d’envisager une éventuelle orientation si les difficultés scolaires de l’enfant se poursuivent. Le psychologue scolaire établira un bilan afin d’éclairer l’éventuelle proposition d’orientation. Cependant, les parents restent décisionnaires tout au long du processus.

Pour les élèves de 6e ou de 5e qui n’ont pas bénéficié d’une pré-orientation en Segpa , un dossier doit être constitué avant le second trimestre. L’entrée en Segpa en classe de 4e doit garder un caractère exceptionnel. Un jeune peut également être scolarisé en Segpa s’il bénéficie d’un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS).

L’organisation du suivi pédagogique

La Segpa permet aux jeunes de bénéficier d’un suivi individualisé tout en suivant les mêmes programmes d’enseignement que leurs camarades de section générale, assurés par des professeurs des écoles, de collège ou de lycée. La formation doit leur permettre de valider progressivement les compétences attendues en fin de scolarité obligatoire et de se présenter au diplôme national du brevet (DNB).

La classe de 4e mélange formation pré-professionnelle et enseignement général. Les élèves suivent donc six heures d’atelier chaque semaine dans le cadre de la découverte des champs professionnels. Ils sont également amenés à participer à deux stages en entreprise. En complément des champs professionnels explorés par les élèves qui sont « l’habitat », « Hygiène – Alimentation – Services », « Espace rural et environnement », « Vente – Distribution – Magasinage » et le champ « production industrielle », des visites pourront être organisées en lycée professionnel, en CFA et établissement d’enseignement agricole.

La classe de 3e permet, elle, de finaliser le projet d’orientation. En fin d’année de 3e, le jeune passe le certificat de formation générale (CFG) ou le diplôme national du brevet série professionnelle (DNB pro). Au terme de la Segpa, les élèves se dirigeront pour la grande majorité vers la voie professionnelle. Deux possibilités s’offrent à eux : ils intègrent un CFA ou accèdent à une formation en lycée professionnel. Ces deux voies permettent de passer un CAP en deux années d’études.

Diversification de l’offre de parcours post-troisième

La diversification des parcours de formation des élèves permet de proposer à chacun d’entre eux une formation au-delà de la classe de troisième. L’élaboration de la carte des formations qualifiantes conjuguée avec les mises en réseaux des établissements (collège avec Segpa, LP, CFA ou Erea), permet d’offrir une palette de choix professionnels élargie.

Pour les élèves qui restent en grande difficulté scolaire à l’issue de la formation commune, et dans le cadre des enseignements adaptés, la scolarité doit se poursuivre le plus possible au sein de formations qualifiantes dans les Etablissements Régionaux d’Enseignement Adapté (Erea).

Un pilotage renforcé

Afin de réduire les disparités qui persistent dans la prise en charge des élèves relevant de la Segpa , la nécessité d’un pilotage renforcé s’impose. Ce pilotage doit s’opérer à tous les niveaux : national, académique, départemental et à l’intérieur des établissements. Le directeur adjoint chargé de la Segpa est un interlocuteur essentiel des familles, particulièrement en vue de préparer le projet professionnel du jeune.

Un fonctionnement qui vise une meilleure inclusion de la Segpa dans le collège

Au sein d’un collège plus inclusif, la Segpa , bien identifiée comme structure doit permettre, pour les élèves issus de classes de CM2 pré-orientés en Segpa de poursuivre les enseignements du cycle de consolidation. La Segpa a pour ambition l’acquisition des compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour les élèves qu’elle accompagne vers l’accès à une formation conduisant au minimum à une qualification de niveau V.

Une organisation spécifique de la scolarisation des élèves du collège qui bénéficient de la Segpa est mise en place avec, à la fois, un enseignement au sein de la Segpa, des séquences d’apprentissage avec les élèves des autres classes et la mise en œuvre de projets communs entre les classes de Segpa et les classes de collège. La Segpa ne doit en effet pas être conçue comme le lieu unique où les enseignements sont dispensés aux élèves qui en bénéficient. Ces élèves sont accompagnés dans leurs apprentissages par les enseignants spécialisés, soit dans leur classe au sein de la Segpa, soit dans les temps d’enseignement dans les autres classes du collège, soit dans des groupes de besoin.

Comme tous les collégiens, ceux qui reçoivent un enseignement adapté bénéficient des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) et de l’accompagnement personnalisé mis en place par la nouvelle organisation des enseignements au collège. Les élèves bénéficiant de la Segpa participent à la vie de l’établissement et aux activités communes du collège : centre de documentation et d’information, clubs, foyer socio-éducatif, association sportive, comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, travaux des délégués, voyages scolaires, etc. On veillera à ce que chaque élève bénéficiant de la Segpa soit, dans ce cadre spécifique, rattaché toute l’année à une classe unique, afin de faciliter l’inclusion dans le groupe et le sentiment d’appartenance.

Ce mode d’intervention dans un même espace-temps, en direction des mêmes élèves, de deux adultes ayant une mission d’enseignement, peut se faire à plusieurs niveaux d’action pédagogique (observation, préparation, animation, évaluation, etc.) et revêtir plusieurs formes : la co-intervention ou les groupes de besoin. Cette organisation favorise une prise en compte des difficultés des élèves et induit des effectifs moins nombreux pour les professeurs de collège. Les temps de regroupement au sein de la Segpa, qui sont majoritaires, ne doivent pas constituer la seule modalité d’enseignement proposée.

Si la Segpa permet aujourd’hui la mise en œuvre d’une pédagogie attentive aux besoins des élèves, elle doit nécessairement évoluer pour mieux répondre à leurs besoins éducatifs particuliers, aux attentes des familles, s’adapter davantage aux compétences des élèves et favoriser les projets communs entre les classes de collège et la Segpa.