En Isère, élus et habitants, main dans la main pour le devenir de la station

Stations de montagne

Publié le 20/02/2023 • Par Clément Le Foll • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Depuis plusieurs mois, la municipalité de Saint-Hilaire-du-Touvet (Isère) implique ses habitants pour imaginer l’avenir de la station, touchée par le réchauffement climatique et des problèmes d’infrastructures.

Une station “4 saisons”, où le cœur de l’activité est l’exploitation de la richesse historique du plateau, la mise en place de circuits pédagogiques dans le parc naturel régional de Chartreuse, le développement d’activités sportives comme le VTT, la randonnée ou d’autres activités ludiques. Au début de l’automne 2022, les réflexions du groupe de travail sur l’avenir de la station de ski de Saint-Hilaire-du-Touvet (Isère, 1 348 habitants) touchent au but. Composé d’élus, d’hébergeurs, de restaurateurs, de membres de l’école de ski française et de citoyens volontaires et tirés au sort, ce collectif se réunit depuis plusieurs mois pour élaborer un nouveau projet pour la station.

Il faut dire que l’hiver 2021 n’a pas été de tout repos à Saint-Hilaire-du-Touvet. Suite à des pluies torrentielles puis à des journées de neige, plusieurs installations, dont le funiculaire de ce domaine de moyenne montagne du massif de chartreuse, sont à l’arrêt. Une situation qui perdure aujourd’hui.

À la merci d’une absence de neige

« Ces dégâts nous ont obligés à réfléchir sur nos équipements : la station de ski est déficitaire, mais cela revient à l’équilibre avec l’exploitation du funiculaire, confie Alexandre Guerra, conseiller municipal chargé de la commission participative citoyenne. L’équilibre financier n’étant plus garanti, la question du futur s’est naturellement posée, surtout que nous sommes entre 1000 et 1400 mètres d’altitude, à la merci de l’absence de neige. »

Désireux d’aborder ce sujet structurant avec sa population, le conseil municipal organise début juin 2022, une réunion publique. Intitulée « Avenir de la Station », elle dresse un bilan de la situation devant plus de 100 habitants. Les discussions sont animées.

« Les habitants n’étaient pas d’accord entre eux, se souvient Thomas Simon, directeur général de Fréquence commune, coopérative qui a accompagné la municipalité durant ce processus participatif. Certains se disaient que le modèle du ski n’était pas viable, que c’était notamment une aberration en matière de gestion de l’eau. D’autres habitants étaient eux très attachés à la station et à cette pratique de loisir. L’idée était vraiment de réussir à sortir de cette vision binaire. »

Un projet de station 4 saisons adopté en conseil municipal

Fréquence Commune imagine le groupe de travail d’une trentaine de personnes pour aller au-delà de cette opposition frontale. « Nous sommes tous montés en compétences. Nous avons beaucoup appris sur le fonctionnement des stations, nous avons eu des retours de certaines d’entre elles, comme le col de Barioz, qui fonctionne à 100 % en association, détaille Alexandre Guerra, membre du groupe de travail. Nous avions évidemment mis certaines prérogatives, comme le fait qu’il fallait construire une station où le funiculaire et le ski n’ont plus une place centrale. »

Les échanges de ce collectif ont participé à une première ébauche du renouveau de Saint-Hilaire-du-Touvet, présentée au reste de la population fin 2022. « Il y a eu un vrai changement entre les deux réunions. La première était plus politique, la seconde vraiment axée sur les idées pour donner un nouveau visage à la station. Les citoyens maîtrisaient leur sujet et argumentaient en cas de question ou suggestion du public », raconte Thomas Simon de Fréquence Commune.

Tenue devant 150 personnes, cette réunion illustre l’intérêt des citoyens. Début janvier, le conseil municipal a adopté à l’unanimité le projet sur le devenir de la station de ski de Saint-Hilaire-du-Touvet, ainsi que la création d’un groupe chargé du suivi de son application.