Réformes des retraites et des services publics, un même enjeu démocratique ?

Publié le 17/02/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Selon le collectif Nos services publics et leurs invités d’un soir, lors d’un débat organisé le 16 février, les réformes du système de retraite et celles des services publics répondent, depuis les années 80, à une même logique étatique, plus financière que de progrès social. Pour eux, celle présentée aujourd’hui par le gouvernement en est l’acmé. Et le débat qu'elle suscite constitue un moment clé pour la démocratie, dont pourraient bénéficier les services publics.

