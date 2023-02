Philippe Waechter : « On peut s’attendre à une inflation aux alentours de 4,5 % en 2023 »

Publié le 21/02/2023 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Selon Philippe Waechter, directeur de la recherche en économie à Ostrum Asset Management, l’inflation devrait baisser en 2023. Les prix de l’énergie resteront structurellement élevés. En poursuivant leur politique d’investissement, les collectivités ont un rôle à jouer pour soutenir les entreprises qui recrutent sur tous les territoires.

Les dernières données montrent une baisse de l’inflation, passant de 9,2 % en décembre à 8,5 % en janvier. Peut-on parler d’un épiphénomène, d’une décrue ou est-ce ce que les experts appellent une inflation sous-jacente ?

Philippe Waechter, directeur de la recherche en économie chez Ostrum Asset Management (1) : La baisse du prix de l’énergie contribue au ralentissement de l’inflation. Mais le choc énergétique se prolonge dans le reste de l’économie, notamment, dans l’industrie. Les prix des biens restent élevés et l’indicateur de l’Insee, publié en novembre, montre que deux tiers des entreprises ont renouvelé leur contrat d’énergie fin 2022. Ce qui signifie une poursuite de la croissance des prix. Les prix alimentaires industriels dépendent du prix du gaz. C’est bien une inflation sous-jacente. La France bénéficie, avec les plans de boucliers énergétiques, d’une inflation moins élevée que sur l’ensemble de la zone euro, soit, sur 2023, aux alentours de 4,5 % .

Peut-on espérer une baisse des coûts de l’énergie ?

On a bénéficié de conditions favorables avec des comportements d’économies liées à un climat particulièrement clément. Les réserves de gaz sont à peine entamées. Autre point important, les centrales nucléaires françaises ont repris leur production au niveau de 2021 et EDF est en mesure d’exporter. Ce qui réduit d’autant la demande de gaz des autres pays, comme l’Allemagne ou l’Italie. Mais le gaz est une énergie d’infrastructure, ce qui signifie que le gaz fermé en Russie ne va nulle part. Une forte probabilité de tension demeure. Les prix de l’énergie vont rester élevés. Entre 2015 et 2019, le prix moyen du gaz était de 17,55 euros le MWh , aujourd’hui, il est de 60 euros le Mwh. Les collectivités doivent prendre la mesure de cette hausse pérenne.

Le 2 février, la Banque centrale européenne a annoncé une nouvelle hausse de 0,50 % des taux directeurs. Cela va-t-il impacter sur les taux d’intérêts des prêts des collectivités ?

La BCE a déjà annoncé une nouvelle hausse pour mars de 0,50 %, ce qui va porter ses taux de refinancement aux alentours de 3,5 %. Pour autant, cela concerne les taux à court terme (deux ans). Avec cette intervention massive, les investisseurs anticipent le ralentissement de l’inflation. Ce qui explique que les taux d’intérêt de longue durée soient sur les marchés financiers plus bas que ceux de la BCE.

Qu’en est-il de la croissance en 2023 ?

La consommation n’est pas forte et les entreprises devraient réduire leur production pour liquider leurs stocks. Et pourtant, nous sommes dans une situation insolite, l’emploi salarié durable (CDI) continue de progresser au dernier trimestre 2022 dans tous les territoires. Et la dernière enquête de janvier de l’Insee montre que les chefs d’entreprise annoncent de nouveaux recrutements pour 2023. Après la période de pandémie, le recrutement est devenu une source de richesse ! Les collectivités doivent favoriser cette situation en poursuivant leur politique d’investissement.